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Tövbeler Olsun yeni sezona dahil olacak oyuncular ve canlandıracakları karakterler

Tövbeler Olsun yeni sezona dahil olacak oyuncular ve canlandıracakları karakterler ve ayrıntıları hakkında gündemi meşgul eden tüm konular her geçen gün aydınlanmaya devam ediyor. Biz de 11.09.2020 tarihli haberimizde ile ilgili tüm yeni gelişmeleri kaleme aldık.

11 Eylül 2020 Cuma 22:31
Tövbeler Olsun yeni sezona dahil olacak oyuncular ve canlandıracakları karakterler
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TRT 1 ekranlarının sevilen komedi dizisi Tövbeler Olsun yeni sezonda da ekranlarda yer alacak. Dizinin yeni sezon çalışmaları devam ederken, oyuncu kadrosunda bazı değişiklikler olacak. Dizinin sevenleri yeni sezonda hangi oyuncularında dizide yer alacağını merak ediyor.


Sevilen komedi dizisinin kadrosunda Güven Kıraç, İpek Tuzcuoğlu, Erkan Can, Çiçek Dilligil, Ünal Silver, Seda Türkmen ve Sercan Badur gibi başarılı isimler yer alıyordu. Dizinin yeni sezonunda bu isimlere yeni kişilerin eklenmesi bekleniyor.

Tövbeler Olsun dizisine yeni gelen oyuncular

Dizinin yeni sezonunda oyuncu kadrosuna katılan ilk isim Aydan Koptur oldu. Dizide Sena karakterine hayat verecek olan Koptur, 25 Mayıs 1990 doğumludur. Başarılı oyuncu İstanbul Üniversitesi’nde Bale eğitimi almıştır. Koptur, oyunculuk kariyerinde Çocuklar Duymasın, Muhteşem Yüzyıl, Dayan Yüreğim ve Seviyor Sevmiyor adı dizilerde yer almıştır. Başarılı oyuncu 168 cm boyunda ve 52 kilodur.

Diziye yeni katılan isimlerin yanı sıra dizinin oyuncu kadrosunu da koruması bekleniyor.



Son Güncelleme: 11.09.2020 22:31
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Tövbeler OlsunTRT
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