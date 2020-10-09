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Tövbeler Olsun yeni bölüm yok mu, bitti mi? TRT 1 Tövbeler Olsun 11 Ekim neden yayınlanmıyor?

9 haftadır TRT 1 ekranlarında başarılı bir yayın yapan Tövbeler Olsun dizisi 11 Ekim Pazar günü yayınlanacak olan 10' uncu bölümünün yayınlanmama kararı ile hayranlarını şaşırttı. Dizi severler Tövbeler Olsun dizisinin iptal mi edileceğini ve neden yayınlanmadığını merak etmekte. İşte detaylar...

09 Ekim 2020 Cuma 15:22
Tövbeler Olsun yeni bölüm yok mu, bitti mi? TRT 1 Tövbeler Olsun 11 Ekim neden yayınlanmıyor?
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Yayın hayatı 9 hafta olan ve TRT 1 aracılığı ile ekranlara gelen Tövbeler Olsun dizisi her hafta Pazar günü yayınlanmaktaydı. Kendine kısa sürede izleyici kitlesi oluşturan dizi ise hayranlarını 11 Ekim tarihinde yani Pazar akşamı yayınlanmama haberi ile şaşırttı. Tövbeler Olsun adlı dizinin yönetmenlik görevinde Serdar Akar oturmakta yapımcısı ise Mustafa Fener’ dir. Başrollerinde ise Erkan Can, Güven Kıraç, Sercan Badur, Ünal Silver, Çiçek Didigil ve İpek Tuzcuoğlu gibi isimlerden oluşuyor.


Tövbeler Olsun dizisi ise yayından temelli kaldırılmıyor, 11 Ekim Pazar günü UEFA Uluslar Liginde Rusya vs Türkiye karşılaşması için ara verilecek. Rusya-Türkiye maçının TRT 1 ekranları gelecek olması nedeniyle Tövbeler Olsun dizisi 11 Ekim Pazar tarihinde ekranlarda olmayacak. Dizinin 10’ uncu bölümünün ise haftaya yani 18 Ekim Pazar gününde tekrar TRT1 ekranlarında olacak.



Son Güncelleme: 09.10.2020 15:22
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