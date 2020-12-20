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Tövbeler Olsun Sena kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Aydan Koptur kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar

Gündemi takip eden birçok kişinin merceği altındaki Tövbeler Olsun Sena kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Aydan Koptur kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar haberinin sıcak ayrıntıları da merak ediliyor. 20 Aralık 2020 Pazar tarihli haberimizi okuyarak Tövbeler Olsun Sena kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Aydan Koptur kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar hakkında merak ettiğiniz yeni gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

20 Aralık 2020 Pazar 19:15
Tövbeler Olsun Sena kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Aydan Koptur kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
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TRT 1 televizyonlarında Pazar akşamları ekranlara gelen Tövbeler Olsun dizisindeki filmler merak edilmeye başlandı. TRT ekranlarında Pazar akşamları izleyicilerin karşısına çıkan Tövbeler Olsun yeni oyuncuları kadrosuna dahil ediyor.

Tövbeler Olsun Sena kimdir?

Tövbeler Olsun dizisinde Sena karakterine Aydan Koptur hayat veriyor. Serdar Akar’ın yönetmenliğini üstlenip başrolünü Güven Kıraç, İpek Tuzcuoğlu, Çiçek Dilligil’in üstlendiği Tövbeler Olsun dizisine Sena karakteriyle katılan Aydan Optur, diziye 5. bölüm itibariyle dahil olacak.

Tövbeler Olsun Aydan Koptur kimdir?

29 Mayısıs 1990 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelen Koptur, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Bale bölümünden mezun olmuştur. Oyunculuk eğitimleri alan Koptur, ilk defa 2013 yılında Çocuklar Duymasın dizisiyle oyunculuk deneyimi yaşamıştır.

Muhteşem Yüzyıl, Dayan Yüreğim ve Babil dizilerinde rol alan ünlü oyuncu şimdilerde Tövbeler Olsun dizisine Sena karakteriyle dahil olmuştur.

Aydan Koptur’un rol aldığı yapımlar

2020- Tövbeler Olsun

2020 – Babil

2017 – Dayan Yüreğim

2016 – Seviyor Sevmiyor

2013 – Çocuklar Duymasın



Son Güncelleme: 20.12.2020 19:15
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Aydan KopturTövbeler Olsun
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