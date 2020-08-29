Tövbeler Olsun Oyuncu Kıyafetleri

TRT 1 ekranlarında izleyici ile buluşacak dizilerden birisi olan Tövbeler Olsun dizisi yayınlanacağı ilk günden itibaren izleyici tarafından büyük beğeni toplayacağa benziyor. Diziyi merak eden izleyiciler birbirinden ünlü oyuncuların dizideki rolleri ve giydiği kıyafetleri sosyal medyada araştıracak gibi duruyor.

Tövbeler Olsun dizisi oyuncuların kıyafetleri elbiseleri

İpek Tuzcuoğlu ve Güven Kıraç gibi usta isimlerin bulunduğu Tövbeler Olsun dizisinde Erkan Can, Çiçek Dilligil, Ünal Silver, Seda Türkmen ve birçok ünlü oyuncu da yer almaktadır.

Dizide başrol olarak bulunan İpek Tuzcuoğlu, Latife Horanta adlı karaktere hayat vermektedir. Latife karakteri lüks düşkünü ve zengin biri olarak abartılı giyimiyle dikkat çekmektedir. Gösterişli bir hayat ve altın ve mücevher merakı olan Latife karakterinin yaşantısı ve giyeceği kıyafetler dizide en çok dikkat çekecek şeylerden biri olacak gibi duruyor.

Dizide Aylin karakterine hayat verecek olan Naz Çağla Irmak, dizinin esas kızı rolünde olacak. Genç kız olarak dizide yer alan Aylin karakteri, günlük giyim tarzı ve kot, tişört haliyle izleyiciler tarafından merak edilecek bir diğer isim olacak.

Birbirinden farklı ve neşeli karakterleri ile dikkat çeken dizi Tövbeler Olsun’da izleyiciler tarafından konuşulacak konunun dizide bulunan kıyafetler olacağı düşünülüyor. 9 Ağustos’ta TRT! Ekranlarında olacak olan dizi izleyiciler tarafında merakla bekleniyor.