İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Evlilik vaadiyle çok sayıda kadını dolandırdığı iddia edilen kişiyi Esra Erol ortaya çıkardı
Evlilik vaadiyle çok sayıda kadını...
İzmir'de bir kişi gürültü yapan komşusunu bıçakladı
İzmir'de bir kişi gürültü yapan...
Aksaray'da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı! 30 kişi yaralandı
Aksaray'da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı!...
Karabükspor'a yolsuzluk soruşturmasında karar çıktı! 2 kişi tutuklandı
Karabükspor'a yolsuzluk soruşturmasında karar çıktı!...

Tövbeler Olsun Nazmiye Horanta kimdir? Seda Türkmen yaşı ve oynadığı diziler

Tövbeler Olsun Nazmiye Horanta kimdir? Seda Türkmen yaşı ve oynadığı diziler ile ilgili yeni ayrıntılar 20 Eylül 2020 Pazar tarihinde internet ve yazılı basınla paylaşılmaya devam ediyor. 20 Eylül 2020 gününe ait Tövbeler Olsun Nazmiye Horanta kimdir? Seda Türkmen yaşı ve oynadığı diziler hakkında tüm güncel detayları sitemizden okuyabilirsiniz.

20 Eylül 2020 Pazar 19:10
Tövbeler Olsun Nazmiye Horanta kimdir? Seda Türkmen yaşı ve oynadığı diziler
Takip Et:

TRT 1 ekranlarında yayınlanacak yeni dizi Tövbeler Olsun’da Nazmiye karakterine hayat veren oyuncu hakkında araştırma yapılmaya başlandı. Seda Türkmen’in hayat verdiği Nazmiye karakteri hakkında merak edilenler ortaya çıktı.

Tövbeler Olsun Nazmiye Horanta kimdir?

Pazar günleri izleyicilerin karşısına çıkan Tövbeler Olsun’da Namzet Horanta’nın kızı Nazmiye Horanta dizinin öne çıkan karakterleri arasında yer almaktadır. Dizide karaktere hayat veren oyuncu ise Seda Türkmen’dir. Dizide; akıllı davranışları ve şık giyimiyle öne çıkan Nazmiye karakteri vefat eden annesini hiçbir zaman aklından çıkarmayıp üvey annesi Latifeye de bir türlü ısınamamaktadır.

Tövbeler Olsun Seda Türkmen kimdir?

1986 yılında İzmir’de dünyaya gelen Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuarı’nda 8 yıl boyunca keman eğitimi almıştır. Daha önce Papatyam ve Annem Uyurken dizilerinde rol alan Türkmen’in Instagram hesabı ise: @turkmenseda

Seda Türkmen’in rol aldığı yapımlar

Fatih Harbiye- Fahriye,


Mutlu Ol Yeter- Ayşe,

Hayatımın Aşkı- Sema,

Sahipli- Hülya,

Kanatsız Kuşlar- Tuba,

Benim Tatlı Yalanım- Burcu

Nazmiye Horanta kıyafetleriyle dikkatleri çeken oyuncular arasında ilk sıralarda yer alıyor. Firmadaki mali işlerden sorumlu olup medya ayağını yönetmekle sorumlu Nazmiye karakteri karakter özelliklerinin yanı sıra moda anlayışıyla da öne çıkıyor.



Son Güncelleme: 20.09.2020 19:10
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Nazmiye HorantaSeda Türkmen
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Rasim Öztekin, Dümbüllü'nün kavuğunu Şevket Çoruh'a devrediyor
Rasim Öztekin, Dümbüllü'nün kavuğunu Şevket Çoruh'a devrediyor
Yeni James Bond'a Tom Hardy hayat verecek iddiası sosyal medyayı salladı
Yeni James Bond'a Tom Hardy hayat verecek iddiası sosyal medyayı salladı
Fırat Tanış yıllar sonra itiraf etti: Alkol tedavisi görüyordum
Fırat Tanış yıllar sonra itiraf etti: Alkol tedavisi görüyordum
Menajerimi Ara 5. bölümüne İrem Derici konuk oluyor! İşte 5. bölüm fragmanı
Menajerimi Ara 5. bölümüne İrem Derici konuk oluyor! İşte 5. bölüm fragmanı
Hekimoğlu son bölümünde neler yaşandı? Yeni bölüm fragmanı!
Hekimoğlu son bölümünde neler yaşandı? Yeni bölüm fragmanı!
Pelin Batu: Bu kadar yıl sonra bile izlerken sinirlendim
Pelin Batu: Bu kadar yıl sonra bile izlerken sinirlendim

Popüler Haberler

Tövbeler Olsun Nazmiye Horanta kimdir? Seda Türkmen yaşı ve oynadığı diziler
2020 Devlet sosyal yardımları nelerdir? Sosyal yardımlar kimleri kapsar, kimler faydalanabilir?
Maliye Bakanlığı, Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı (MYUH) sınav konuları nelerdir?
Aile hekimliği nasıl değişir? Aile hekimliği değiştirme yöntemleri
Tövbeler Olsun ne zaman final yapacak?
MasterChef Türkiye yarışmacısı Kayhan Özekin kaç yaşında, nereli?
Vergi levhası nasıl çıkarılır? 2020 vergi levhası ne kadar sürede çıkar?
Ev alacaklara devlet desteği şartları nelerdir? 2020 Devlet konut alım destekleri
2020 Bayram ikramiyesine zam var mı? 2020 Emekli bayram ikramiyesine zam gelecek mi?
İnternetten özel güvenlik kimlik kartı sorgulama işlemleri ve adresi
Baraj dizisi yeni sezon ne zaman başlayacak? Fox Tv Baraj dizisi yeni sezon çekimleri başlıyor
Emeklilerin Ocak 2021 maaşları zam oranları ne zaman belli olacak? Ocak ayı zam beklenti oranları hesaplandı
Biz Bize Yeteriz Milli Dayanışma korona virüsü yardım kampanyasına nasıl katılınır? Milli Dayanışma Banka hesap numaraları ve sms katılım numarası
Premier Lig artık TRT Spor'dan şifresiz yayınlanacak! Yeni sezon Premier Lig yayınları TRT Spor Kanalında!
Finlandiya haritada nerede, nüfusu kaç? Türkiye Finlandiya'dan hangi silahları alıyor?
Emanet Begüm Kimdir? Gözde Gürkan hakkında detaylı bilgiler
EYT yasası çıkarsa kimler faydalanacak? 2020
Bim aktüel ürünler kataloğunda neler var? Bim 25 Eylül Cuma aktüel ürünler kataloğu
Nissan Micra teknik özellikleri nelerdir? 2020 Yeni Nissan Micra fiyatları
Subay ve Yedek Subay olmak için aranan şartlar nelerdir? Kimler nasıl Subay olabilir?
2020 ÖTV indirimi gelecek mi? Sıfır araçlar için beklenen haber!

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.