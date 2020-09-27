İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
İzmir'de vahşet! Emekli öğretmen kelepçe ile bağlanmış ve tüfekle öldürülmüş olarak bulundu
Son Dakika
İzmir'de vahşet! Emekli öğretmen kelepçe...
AB Konseyi Başkanı Charles Michel karantinaya alındı!
AB Konseyi Başkanı Charles Michel...
Erzurum'da otomobil, dorseli TIR'a çarptı! 5'i çocuk 7 kişi yaralandı
Erzurum'da otomobil, dorseli TIR'a çarptı!...
Fenerbahçe'den son dakika transfer hamlesi! Fabio Martins için atağa kalktı
Fenerbahçe'den son dakika transfer hamlesi!...

Tövbeler Olsun Nazmiye Horanta kimdir? Seda Türkmen rol aldığı yapımlar ve biyografisi

Tövbeler Olsun Nazmiye Horanta kimdir? Seda Türkmen rol aldığı yapımlar ve biyografisi konusu ile okurlarımız tarafından yeni gelişmeleri büyük ölçüde merak edilen habere dair tüm ayrıntıları 27 Eylül 2020 Pazar tarihli haberimizde kaleme aldık. Siz de Tövbeler Olsun Nazmiye Horanta kimdir? Seda Türkmen rol aldığı yapımlar ve biyografisi haberimize göz atarak Eylül 27 Pazar tarihli son gelişmeler hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

27 Eylül 2020 Pazar 19:10
Tövbeler Olsun Nazmiye Horanta kimdir? Seda Türkmen rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Takip Et:

TRT 1 ekranlarında yayınlanacak yeni dizi Tövbeler Olsun’da Nazmiye karakterine hayat veren oyuncu hakkında araştırma yapılmaya başlandı. Seda Türkmen’in hayat verdiği Nazmiye karakteri hakkında merak edilenler ortaya çıktı.

Tövbeler Olsun Nazmiye Horanta kimdir?

Pazar günleri izleyicilerin karşısına çıkan Tövbeler Olsun’da Namzet Horanta’nın kızı Nazmiye Horanta dizinin öne çıkan karakterleri arasında yer almaktadır. Dizide karaktere hayat veren oyuncu ise Seda Türkmen’dir. Dizide; akıllı davranışları ve şık giyimiyle öne çıkan Nazmiye karakteri vefat eden annesini hiçbir zaman aklından çıkarmayıp üvey annesi Latifeye de bir türlü ısınamamaktadır.

Tövbeler Olsun Seda Türkmen kimdir?

1986 yılında İzmir’de dünyaya gelen Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuarı’nda 8 yıl boyunca keman eğitimi almıştır. Daha önce Papatyam ve Annem Uyurken dizilerinde rol alan Türkmen’in Instagram hesabı ise: @turkmenseda

Seda Türkmen’in rol aldığı yapımlar

Fatih Harbiye- Fahriye,


Mutlu Ol Yeter- Ayşe,

Hayatımın Aşkı- Sema,

Sahipli- Hülya,

Kanatsız Kuşlar- Tuba,

Benim Tatlı Yalanım- Burcu

Nazmiye Horanta kıyafetleriyle dikkatleri çeken oyuncular arasında ilk sıralarda yer alıyor. Firmadaki mali işlerden sorumlu olup medya ayağını yönetmekle sorumlu Nazmiye karakteri karakter özelliklerinin yanı sıra moda anlayışıyla da öne çıkıyor.



Son Güncelleme: 27.09.2020 19:10
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Nazmiye HorantaSeda Türkmen
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
9 yıl aradan sonra dönen İbo Show'un fragmanı yayınlandı! İbrahim Tatlıses özledim be dedi!
9 yıl aradan sonra dönen İbo Show'un fragmanı yayınlandı! İbrahim Tatlıses özledim be dedi!
Nuri Bilge Ceylan’ın yeni projesi 'Kuru Otlar Üstüne' 2022'de yayınlanacak
Nuri Bilge Ceylan’ın yeni projesi 'Kuru Otlar Üstüne' 2022'de yayınlanacak
Yasa dışı bahis ve müstehecen yayın yapan 48 sitenin erişimi engellendi
Yasa dışı bahis ve müstehecen yayın yapan 48 sitenin erişimi engellendi
Ceza'nın yeni parçası Yeni Mesaj'ı yayınladı. Yeni Maesaj şarkısının sözleri dikkat çekti
Ceza'nın yeni parçası Yeni Mesaj'ı yayınladı. Yeni Maesaj şarkısının sözleri dikkat çekti
Norm Ender'in instagram hesabından yayınladığı yeni şarkısı 180 milyondan fazla görüntüleme aldı
Norm Ender'in instagram hesabından yayınladığı yeni şarkısı 180 milyondan fazla görüntüleme aldı
Kadir Doğulu: 'Eşim PR malzemesi olarak kullanıldı'
Kadir Doğulu: 'Eşim PR malzemesi olarak kullanıldı'

Popüler Haberler

Tövbeler Olsun Nazmiye Horanta kimdir? Seda Türkmen rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Tövbeler Olsun dizisi final yapacak mı, yeni sezonda yayınlanacak mı?
Kira öder gibi ev sahibi olun! TOKİ ev sahibi olmak isteyenlere müjdeyi verdi!
Sabıkası olanlar polis ya da bekçi olabilir mi? Polis veya bekçiliğe engel suçlar nelerdir?
Konut kredisi çekmek isteyenlere müjde! Bankaların faiz oranları için tıklayınız
Yağlı saçlara iyi gelen doğal saç maskeleri 2020
Hırdavat bayiliği veren firmalar 2020
Torun bakım maaşı ödemesi nereden yapılmaktadır? 2020 torun bakım parası ne kadar?
Romanya asgari ücret ve yaşam maliyeti ne kadar? 2020
Kadınlar için muhteşem düz saç kesim modelleri 2020
En düşük işsizlik maaşı ödemesi ne kadar oldu? 2020 İşsizlik maaşı ödeme şartları ve ödeme miktarları
Leke Sezon Finali Mi Yapacak? Kanal D Leke Dizisi Yazın Yayınlanmaya Devam Edecek mi?
İşsizlik maaşı ile kredi çekilir mi? İşsizlik maaşına kredi veren bankalar
Günlük Burç Yorumları 24 Mayıs 2019 Cuma Günü Burcunuz Hayatınızı Nasıl Etkileyecek
Kuzey Yıldızı dizisi nerede çekiliyor? Ordu’nun neresinde çekiliyor?
TV8 Top Model yarışması Türkiye Modelini Arıyor başvuru şartları neler? Türkiye Modelini Arıyor yarışması başvuru formu ve şartları
Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi 27 Eylül 2020 Pazar Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar
100.000 TL'ye kadar alınabilecek 2. el arabalar listesi
İkea güncel çalışma saatleri ve günleri 2020
Alevlerin Ardından Ali kimdir? Toprak Can Adıgüzel kimdir, nereli yaşı kaç?
Sgk teminat iadesi dilekçesi nasıl yazılmalı? 2020 sgk teminat iadesi dilekçe örneği

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.