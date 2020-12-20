İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Fenerbahçe'nin İdari Menajeri Volkan Ballı, koronavirüse yakalandı
Son Dakika
Fenerbahçe'nin İdari Menajeri Volkan Ballı,...
Ara tatil sonrası yüz yüze eğitim kademeli açılabilir
Son Dakika
Ara tatil sonrası yüz yüze...
Yeni düzenlemeler uygulanmaya başladı! İl ve ilçe tabela bilgilerinde yeni dönem
Son Dakika
Yeni düzenlemeler uygulanmaya başladı! İl...
Kızının bikinili fotoğraflarına ateş püsküren Coşkun Sabah'tan olay yaratacak sözler!
Kızının bikinili fotoğraflarına ateş püsküren...

Tövbeler Olsun Nazmiye Horanta kimdir? Seda Türkmen kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar

Yazarlarımız tarafından çeşitli ayrıntılarıyla kaleme alınan Tövbeler Olsun Nazmiye Horanta kimdir? Seda Türkmen kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar haberi, gündemde yer almaya devam ediyor. Siz de yeni gelişmeler hakkında merak ettiklerinizi öğrenmek için 20.12.2020 tarihli haberimize göz atabilirsiniz.

20 Aralık 2020 Pazar 19:10
Tövbeler Olsun Nazmiye Horanta kimdir? Seda Türkmen kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Takip Et:

TRT 1 ekranlarında yayınlanacak yeni dizi Tövbeler Olsun’da Nazmiye karakterine hayat veren oyuncu hakkında araştırma yapılmaya başlandı. Seda Türkmen’in hayat verdiği Nazmiye karakteri hakkında merak edilenler ortaya çıktı.

Tövbeler Olsun Nazmiye Horanta kimdir?

Pazar günleri izleyicilerin karşısına çıkan Tövbeler Olsun’da Namzet Horanta’nın kızı Nazmiye Horanta dizinin öne çıkan karakterleri arasında yer almaktadır. Dizide karaktere hayat veren oyuncu ise Seda Türkmen’dir. Dizide; akıllı davranışları ve şık giyimiyle öne çıkan Nazmiye karakteri vefat eden annesini hiçbir zaman aklından çıkarmayıp üvey annesi Latifeye de bir türlü ısınamamaktadır.

Tövbeler Olsun Seda Türkmen kimdir?

1986 yılında İzmir’de dünyaya gelen Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuarı’nda 8 yıl boyunca keman eğitimi almıştır. Daha önce Papatyam ve Annem Uyurken dizilerinde rol alan Türkmen’in Instagram hesabı ise: @turkmenseda

Seda Türkmen’in rol aldığı yapımlar

Fatih Harbiye- Fahriye,

Mutlu Ol Yeter- Ayşe,

Hayatımın Aşkı- Sema,

Sahipli- Hülya,

Kanatsız Kuşlar- Tuba,

Benim Tatlı Yalanım- Burcu

Nazmiye Horanta kıyafetleriyle dikkatleri çeken oyuncular arasında ilk sıralarda yer alıyor. Firmadaki mali işlerden sorumlu olup medya ayağını yönetmekle sorumlu Nazmiye karakteri karakter özelliklerinin yanı sıra moda anlayışıyla da öne çıkıyor.



Son Güncelleme: 20.12.2020 19:10
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Nazmiye HorantaSeda Türkmen
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Survivor 2021 kadrosunda yer alan isimler! Yeni sezonda yarışacağı iddia edilen kişiler
Survivor 2021 kadrosunda yer alan isimler! Yeni sezonda yarışacağı iddia edilen kişiler
Survivor yarışmasıyla adını duyuran Evrim Keklik, MasterChef Türkiye'ye konuk olacak
Survivor yarışmasıyla adını duyuran Evrim Keklik, MasterChef Türkiye'ye konuk olacak
MasterChef'te Evrim'in hatası Barbaros-Evrim ikilisine yarışma kaybettirdi
MasterChef'te Evrim'in hatası Barbaros-Evrim ikilisine yarışma kaybettirdi
Survivor 2020 yarışmacısı Berkan Karabulut MasterChef Türkiye'ye konuk olarak katılacak
Survivor 2020 yarışmacısı Berkan Karabulut MasterChef Türkiye'ye konuk olarak katılacak
Kim Milyoner Olmak İster Piri Reis sorusunun yanıtı
Kim Milyoner Olmak İster Piri Reis sorusunun yanıtı
Survivor Cemal Can Canseven kimdir?
Survivor Cemal Can Canseven kimdir?

Popüler Haberler

Tövbeler Olsun Nazmiye Horanta kimdir? Seda Türkmen kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Hidrokarbon nedir? Hidrokarbon özellikleri nedir? Nerelerde kullanılır?
PTT kargo gönderi takip ifadelerinin anlamları nelerdir? 2020
Cevizli baklava nasıl yapılıyor? 2020 Baklava tatlısı yapılışı ve Baklava için gerekli malzemeler
Tövbeler Olsun dizisi final yapacak mı, yeni sezonda yayınlanacak mı?
Tamamlayıcı emeklilik ne zaman olacak? Tamamlayıcı emeklilik ne demektir?
Çoçuk parası nasıl başvurulur? 2020 Çoçuk parası nasıl hesaplanır?
Aras Kargom Nerede? Aras Kargo takip ve sorgulama işlemleri 2021
Formula 1 yarışları hangi tarihlerde olacak? Formula 1 Türkiye yarış tarihleri ve zamanları
Kalıcı makyajın zararları nelerdir? Kalıcı makyaj niçin zararlıdır? 2020
En kolay kredi veren bankalar hangileri? Bankaların anında onaylı kredileri
2020 Norm fazlası öğretmen atama tarihleri belli oldu mu? Aralık 2020 norm fazlası öğretmen atama duyuruları ve iller listesi
Mevlana müzesi giriş ücreti ne kadardır? 2020 Mevlana müzesi giriş ücreti ve fiyatları
Zatürre hastalığı nedir? Zatürre tedavisi varmı, nasıl olunur ?
Kamu ve özel bankalardan en uygun faizli kredi sunan banka hangisi? Aralık 2020
Memurlar işlerine ek olarak hangi iş kollarında çalışabilir?
Bankaların güncel konut kredisi faiz oranları ve vadeleri 20 Aralık 2020 Pazar
Türkiye illere göre plaka sıralaması ve Telefon kodları
Ücretli öğretmen maaşları ne zaman yatar? 2020 Devlet memur maaşları ne zaman yatar?
Sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar, kaç TL?
Ptt kargo cumartesi kaça kadar açık? 2020 Ptt kargo cumartesi günü teslimat yapıyor mu?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.