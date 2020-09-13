İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Selman Öğüt'ten şok sözler! Kemalizm bir virüstür!
Selman Öğüt'ten şok sözler! Kemalizm...
Hasret bitiyor! Süper Lig'de yeni sezon başlıyor
Son Dakika
Hasret bitiyor! Süper Lig'de yeni...
CHP sözcüsü Faik Öztrak'ın coronavirüs test sonucu pozitif çıktı
CHP sözcüsü Faik Öztrak'ın coronavirüs...
ABD'den son dakika Irak kararı! Asker sayısını 3 bine düşürecek
ABD'den son dakika Irak kararı!...

Tövbeler Olsun Nazmiye Horanta kimdir? Gerçek adı nedir? Seda Türkmen nereli, yaşı kaç?

Basında yer almaya başladığı ilk günden itibaren okurlarımızın merak ettikleri Tövbeler Olsun Nazmiye Horanta kimdir? Gerçek adı nedir? Seda Türkmen nereli, yaşı kaç? konusunda yeni ayrıntılar gündeme aktarılmaya devam ediyor. 13 Eylül 2020 Pazar günü yayınlanan haberimize göz atarak, Tövbeler Olsun Nazmiye Horanta kimdir? ile ilgili güncel gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

13 Eylül 2020 Pazar 19:10
Tövbeler Olsun Nazmiye Horanta kimdir? Gerçek adı nedir? Seda Türkmen nereli, yaşı kaç?
Takip Et:

TRT 1 ekranlarında yayınlanacak yeni dizi Tövbeler Olsun’da Nazmiye karakterine hayat veren oyuncu hakkında araştırma yapılmaya başlandı. Seda Türkmen’in hayat verdiği Nazmiye karakteri hakkında merak edilenler ortaya çıktı.

Tövbeler Olsun Nazmiye Horanta kimdir?

Pazar günleri izleyicilerin karşısına çıkan Tövbeler Olsun’da Namzet Horanta’nın kızı Nazmiye Horanta dizinin öne çıkan karakterleri arasında yer almaktadır. Dizide karaktere hayat veren oyuncu ise Seda Türkmen’dir. Dizide; akıllı davranışları ve şık giyimiyle öne çıkan Nazmiye karakteri vefat eden annesini hiçbir zaman aklından çıkarmayıp üvey annesi Latifeye de bir türlü ısınamamaktadır.

Tövbeler Olsun Seda Türkmen kimdir?

1986 yılında İzmir’de dünyaya gelen Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuarı’nda 8 yıl boyunca keman eğitimi almıştır. Daha önce Papatyam ve Annem Uyurken dizilerinde rol alan Türkmen’in Instagram hesabı ise: @turkmenseda

Seda Türkmen’in rol aldığı yapımlar

Fatih Harbiye- Fahriye,


Mutlu Ol Yeter- Ayşe,

Hayatımın Aşkı- Sema,

Sahipli- Hülya,

Kanatsız Kuşlar- Tuba,

Benim Tatlı Yalanım- Burcu

Nazmiye Horanta kıyafetleriyle dikkatleri çeken oyuncular arasında ilk sıralarda yer alıyor. Firmadaki mali işlerden sorumlu olup medya ayağını yönetmekle sorumlu Nazmiye karakteri karakter özelliklerinin yanı sıra moda anlayışıyla da öne çıkıyor.



Son Güncelleme: 13.09.2020 19:10
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Nazmiye HorantaSeda Türkmen
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kuaförüm Sensin jüriliğinde Bülent Ersoy niçin yok, neden ayrıldı? Fatih Ürek yeni sezonda Kuaförüm Sensin'de
Kuaförüm Sensin jüriliğinde Bülent Ersoy niçin yok, neden ayrıldı? Fatih Ürek yeni sezonda Kuaförüm Sensin'de
Beğenilen film Bizim Hikaye’nin konusu ve oyuncuları
Beğenilen film Bizim Hikaye’nin konusu ve oyuncuları
Ramo 12. bölüm fragmanı yayınlandı! Yeni sezon ne zaman başlayacak?
Ramo 12. bölüm fragmanı yayınlandı! Yeni sezon ne zaman başlayacak?
Babil dizisi yeni bölümleriyle yeniden ekranlarda!
Babil dizisi yeni bölümleriyle yeniden ekranlarda!
8 aylık hamile olan Sinem Kobal sosyal medya hesabından yeni bir fotoğraf paylaştı
8 aylık hamile olan Sinem Kobal sosyal medya hesabından yeni bir fotoğraf paylaştı
Sercan Yıldırım'dan samimi itiraflar: Cemal Can'a 15 oy attım
Sercan Yıldırım'dan samimi itiraflar: Cemal Can'a 15 oy attım

Popüler Haberler

Tövbeler Olsun Nazmiye Horanta kimdir? Gerçek adı nedir? Seda Türkmen nereli, yaşı kaç?
Rüyada civciv görmek ne anlama gelir? Rüyada Civciv Görmenin anlamı
Asgari ücretliye müjde! 686 TL Ek ödeme geliyor!
ziraat bankası sıfır faizli hayvancılık kredisi 2020
65 yaş üstü emekliye 2 bin 100 TL ödeme başvuru şartları
İkici el ve sıfır konut alma planları yapanlar için güncel konut kredisi faiz oranları 13 Eylül 2020 Pazar
Süper emeklilik sistemi nedir? 2020 Süper emeklilik sistemi hakkında bilmeniz gerekenler
3 Ay kredi ertelemesi yapan bankalar ve şartları! 13 Eylül 2020 Kamu ve özel bankalrdan kredi erteleme fırsatları
İntibak zammı hangi emeklileri kapsıyor? İntibak zammı düzenlemesinin emeklilere getirileri neler olacak?
Emekliye seyyanen zam var mı? Eylül 2020 Türkiye Emekliler Derneğinden seyyanen zam önerisi
Dilan Çiçek Deniz amuda kalkarak poz verdi instagram sallandı!
Kına gecesi nedir? Kına gecesi nasıl kutlanır?
Recep İvedik 6 Netflix'te ne zaman yayınlanacak? Netflix Recep İvedik 6 yayın tarihi
2020 ÖSYM, KPSS lisans ve ön lisans başvuru tarihleri belli oldu!
İGDAŞ ne zaman personel alımı, eleman alımı, memur alımı ve işçi alımı yapacak? İGDAŞ insan kaynakları iş ilanları
Rapor parası hangi bankaya yatıyor? 2020 rapor parası hangi tarihler arasında yatar?
Kamu ve özel sektörde görevli diyetisyen maaşları ne kadardır? Diyetisyen çalışma saatleri ve 2020 güncel maaşları
YouTube kanal değeri nasıl belirlenir? 2020 Youtube kanal alıp satarken nelere dikkat edilmeli?
Gelinim Mutfakta yeni sezon ne zaman başlayacak? Gelinim Mutfakta yeni sezonu neden yok? Yayından mı kaldırıldı?
Yıpranmış ve cansız saçlara nasıl bakım yapılır? Evde saç bakımı için özel karışımlar
Kanal 7 Güz Masalı tekrar bölümleri ne zaman, saat kaçta yayınlanıyor?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.