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Tövbeler Olsun Nazmiye Horanta karakteri kimdir? Seda Türkmen kimdir, nereli, kaç yaşında?

Gündemi takip eden birçok kişinin merceği altındaki Tövbeler Olsun Nazmiye Horanta karakteri kimdir? Seda Türkmen kimdir, nereli, kaç yaşında? haberinin sıcak ayrıntıları da merak ediliyor. 4 Ekim 2020 Pazar tarihli haberimizi okuyarak Tövbeler Olsun Nazmiye Horanta karakteri kimdir? Seda Türkmen kimdir, nereli, kaç yaşında? hakkında merak ettiğiniz yeni gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

04 Ekim 2020 Pazar 19:10
Tövbeler Olsun Nazmiye Horanta karakteri kimdir? Seda Türkmen kimdir, nereli, kaç yaşında?
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TRT 1 ekranlarında yayınlanacak yeni dizi Tövbeler Olsun’da Nazmiye karakterine hayat veren oyuncu hakkında araştırma yapılmaya başlandı. Seda Türkmen’in hayat verdiği Nazmiye karakteri hakkında merak edilenler ortaya çıktı.

Tövbeler Olsun Nazmiye Horanta kimdir?

Pazar günleri izleyicilerin karşısına çıkan Tövbeler Olsun’da Namzet Horanta’nın kızı Nazmiye Horanta dizinin öne çıkan karakterleri arasında yer almaktadır. Dizide karaktere hayat veren oyuncu ise Seda Türkmen’dir. Dizide; akıllı davranışları ve şık giyimiyle öne çıkan Nazmiye karakteri vefat eden annesini hiçbir zaman aklından çıkarmayıp üvey annesi Latifeye de bir türlü ısınamamaktadır.

Tövbeler Olsun Seda Türkmen kimdir?

1986 yılında İzmir’de dünyaya gelen Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuarı’nda 8 yıl boyunca keman eğitimi almıştır. Daha önce Papatyam ve Annem Uyurken dizilerinde rol alan Türkmen’in Instagram hesabı ise: @turkmenseda

Seda Türkmen’in rol aldığı yapımlar

Fatih Harbiye- Fahriye,


Mutlu Ol Yeter- Ayşe,

Hayatımın Aşkı- Sema,

Sahipli- Hülya,

Kanatsız Kuşlar- Tuba,

Benim Tatlı Yalanım- Burcu

Nazmiye Horanta kıyafetleriyle dikkatleri çeken oyuncular arasında ilk sıralarda yer alıyor. Firmadaki mali işlerden sorumlu olup medya ayağını yönetmekle sorumlu Nazmiye karakteri karakter özelliklerinin yanı sıra moda anlayışıyla da öne çıkıyor.



Son Güncelleme: 04.10.2020 19:10
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Anahtar Kelimeler:
Nazmiye HorantaSeda Türkmen
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