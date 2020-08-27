Tövbeler Olsun Kadir Kimdir? Tolga Canbeyli hakkında bilgiler

TRT 1’de Pazar günü ilk bölümüyle ekranlara gelecek olan komedi dizisi ‘Tövbeler Olsun’ yayınlanan fragmanlarıyla izleyicilerin beğenisini kazanmayı başardı. Kadrosunda başarılı isimlerin yer aldığı yapımda, Erkan Can’ın hayat verdiği Osman karakterinin çırağı olan Kadir, kilosu nedeniyle sürekli eleştiri almaktadır.

Tövbeler Olsun Kadir kimdir?

Osman’ın çırağı olan Kadir karakterini Tolga Canbeyli canlandırmaktadır. ‘Geniş Aile’ dizisindeki Kütük karakteriyle büyük beğeni toplayan oyuncu 8 Kasım 1991 yılında doğmuştur. İstanbul Bahçelievler Belediyesi’nde oyunculuk eğitimi alan oyuncu, Ali Sabuncugil oyunculuk ajansına kayıtlıdır ve Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde de eğitim almıştır.

Tolga Canbeyli rol aldığı yapımlar

-Hayat Bazen Tatlıdır

-Son Çıkış

-Ah Neriman

-Galip Derviş

-Bir Yastıkta

-Taş Mektep

-Öğrenci İşleri

-Bütün Saadetler Mümkündür

-İyi Oyun

-Geniş Aile

-Geniş Aile Komşu Kızı

-Tövbeler Olsun