Tövbeler Olsun Jale Kimdir? Cansu Kurgun hakkında bilgiler

TRT 1 ekranlarında 9 Ağustos tarihinde ekran serüvenine başlayacak olan Tövbeler Olsun dizisi, güçlü oyuncu kadrosuyla dikkatleri çekiyor. Kadrosunda Erkan Can, Güven Kıraç ve İpek Tuzcuoğlu gibi usta oyuncuların yanı sıra genç simalarda yer alıyor. Dizide Güven Kıraç’ın canlandırdığı Namzet karakterinin sekreteri olan Jale, yapımın güldüren isimlerinden biri olacak.

Tövbeler Olsun Jale karakteri kimdir?

Dizide Jale karakterine hayat vererek izleyicileri kahkahalara boğacak olan Cansu Kurgun, 1990 yılında İzmir’de dünyaya gelmiştir. Hacettepe Üniversitesi’nden mezun olan oyuncu, bir dönemin en çok izlenen dizilerinden biri olan ‘Öyle Bir Geçer Zaman Ki’ dizisi ile bu sektöre başlamıştır. İntenet dizileri başta olmak üzere farklı yapımlarda yer alan oyuncu, Tövbeler Olsun dizisi ile ekranlara geri dönüş yapıyor.

Cansu Kurgun rol aldığı yapımlar

-Öyle Bir Geçer Zaman Ki (2010)

-Muhteşem Yüzyıl (2011)

-İnsan Aldandı (2011)

-İki Dünya Arasında (2012)

-Cin Çarpması (2013)

-Yılanların Öcü (2014)

-Kalp Hırsızı (2014)

-Nadide Hayat (2015)

-Yeter (2016)

-Yaşamayanlar (2017)

-Damat Takımı (2017)

-Bir Mucize Olsun (2018)

-The Protector (2018)

-4N1K (2019)

-Tövbeler Olsun (2020)