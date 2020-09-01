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Tövbeler Olsun hangi günler yayınlanıyor? TRT1 Tövbeler Olsun tekrar bölümleri ne zaman?

Gündemde kritik haberler arasında yer alan Tövbeler Olsun hangi günler yayınlanıyor? TRT1 Tövbeler Olsun tekrar bölümleri ne zaman? haberi kısa sürede ilgi odağı haline geldi. Tövbeler Olsun hangi günler yayınlanıyor? TRT1 Tövbeler Olsun tekrar bölümleri ne zaman? haberine dair en yeni gelişmeleri şimdi 01.09.2020 tarihli haberimizde bulabilirsiniz.

01 Eylül 2020 Salı 12:58
Tövbeler Olsun hangi günler yayınlanıyor? TRT1 Tövbeler Olsun tekrar bölümleri ne zaman?
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Son yıllarda dizi sektöründe adından sıkça söz ettiren TRT 1, yeni bir yapımla izleyicinin karşısına çıkacak. Yeni sezon için yapılan Tövbeler Olsun dizisi TRT 1 ekranlarında olacak. Vatandaşlarımız yeni dizi Tövbeler Olsun’un ne zaman başlayacağını ve tekrarlarının ne zaman yayınlanacağını merak ediyor.

Tövbeler Olsun Ne Zaman Başlıyor?

TRT 1 ekranlarından yayınlanacak olan yeni dizi Tövbeler Olsun’nun ne zaman başlayacağı ve tekrarlarının ne zaman yayınlanacağı belli oldu. Bundan sonra her Pazar akşamı TRT 1 ekranlarında olacak olan yeni dizi Tövbeler Olsun, haftanın diğer günlerinde de tekrar bölümleri yayınlanacak. Tövbeler Olsun dizisinin akşam saatlerinde ekranlara gelmesi beklenmektedir.


Tövbeler Olsun dizisinin yönetmenliğini Serdar Akar yapacak. Dizinin yapımcısı ise Milim Sanat olarak belirlendi. Dizinin başrollerinde Güven Kıraç, Erkan Can, Naz Çağla Irmak, Sercan Badur, İpek Tuzcuoğlu ve Çiçek Dilligil gibi birbirinden önemli oyuncular bulunuyor. Buna göre dizi Pazar günü saat 22:00’da, Pazartesi günü saat 20:00’da, Salı Günü 22:00’da, Çarşamba günü 22:35’te, Perşembe günü ise saat 23:15’te ekranlara gelecek.



Son Güncelleme: 01.09.2020 12:58
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Anahtar Kelimeler:
#Milim Sanat#TRT 1#Tövbeler Olsun
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