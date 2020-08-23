Tövbeler Olsun dizisinin reytingleri nasıl? TRT 1 Tövbeler olsun dizisi devam eder mi?

Dün akşam yayınlanmaya başlayan TRT’nin Tövbeler olsun dizisini izleyen kişiler dizinin ilk bölümü için yapılan yorumları merak ediyor. Birinci bölümü ile izleyici karşısına çıkan dizinin reyting sıralaması de belli oldu. Peki dizi reyting sıralamasında kaçıncı sırada yer alıyor? Diziyi sevenler beğendi mi?

Dizi reyting sıralamasında Totalde 10.sırada yerini aldı. AB reyting sıralamasında ise 4.sırada yerini aldı. Bir süredir virüs sebebi ile dizi çekimlerinin durdurulması ve yeni dizilerinde yayınlanmamasının ardından Tövbeler Olsun ailesinin şirketi olan Horanta Holding’den ayrılan Sinan’ın hikayesini anlatıyor.

Tövbeler Olsun dizisi genel olarak izleyiciler tarafından beğenilen bir komedi dizisi oldu. Aile dizisi olan dizinin reytinglerinin biraz daha artması halinde ekranlarda olmaya devam edecektir.