Tövbeler Olsun dizisinin reytingleri nasıl? TRT 1 Tövbeler olsun dizisi devam eder mi?

Dün akşam yayınlanmaya başlayan TRT’nin Tövbeler olsun dizisini izleyen kişiler dizinin ilk bölümü için yapılan yorumları merak ediyor. Birinci bölümü ile izleyici karşısına çıkan dizinin reyting sıralaması de belli oldu. Peki dizi reyting sıralamasında kaçıncı sırada yer alıyor? Diziyi sevenler beğendi mi?
Tövbeler Olsun dizisi genel olarak izleyiciler tarafından beğenilen bir komedi dizisi oldu. Aile dizisi olan dizinin reytinglerinin biraz daha artması halinde ekranlarda olmaya devam edecektir.
Son Güncelleme: 23.08.2020 20:03