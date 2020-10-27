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Tövbeler Olsun dizisinin erken final yapacağı iddia edildi

TRT 1 ekranlarının yeni dizisi Tövbeler Olsun erken final yapabileceği iddia edildi. İddiaların ardından izleyiciler Tövbeler Olsun erken final mi yapacak, final tarihi ne zaman gibi soruları araştırmaya başladı.

27 Ekim 2020 Salı 19:59
Tövbeler Olsun dizisinin erken final yapacağı iddia edildi
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TRT ekranlarının sevilen dizisi Tövbeler Olsun’un final yapacağı iddia edildi. Dizinin sevenleri final iddialarını araştırmaya başladı. Dizini son bölümlerde reyting oranlarının düşmesi iddiaları güçlendiriyor.

Tövbeler Olsun erken final mi yapacak?


Oyuncu kadrosunda Ünal Silver, Çiçek Dilligil, Sercan Badur ve Seda Türkmen gibi sevilen oyuncuları kadrosunda bulunduran dizide aile bağı ve sıcak aile ilişkileri konu ediniyor. Yapımcı firma diziyi ilk olarak 10 bölüm olarak çekti ve alınan reyting oranlarına göre diğer bölümlerin çekimine başlayacak.

Dizinin ilk bölümlerde düşük reyting oranları alması dizinin erken final yapacağı iddialarını gündeme getirdi.

Tövbeler Olsun dizisi kaç bölüm sürecek?

Tövbeler Olsun dizinin şuanda 10 bölümü çekildi. Akli Film imzalı dizinin yayınlanacak bölümlerde alacağı reyting oranına göre 25 bölüm daha çekilmesi bekleniyor. Bu bölümlerde istenilen seviyeye gelinmesi halinde dizinin sezon sonuna kadar yayınlanması hedefleniyor. Öte yandan dizinin istenilen reyting seviyesine gelmemesi halinde final yapabileceği de konuşuluyor.



Son Güncelleme: 27.10.2020 19:59
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DiziTRT
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