İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Özel hastanelerdeki koronavirüs testi ve tedavisinde ödenen ücretler geri alınabilir mi?
Son Dakika
Özel hastanelerdeki koronavirüs testi ve...
Tekirdağ'ın 3 aylık vaka tablosu değişimi korkuttu
Tekirdağ'ın 3 aylık vaka tablosu...
Telefonunuzda yüklüyse hemen silmeniz gereken uygulamalar
Telefonunuzda yüklüyse hemen silmeniz gereken...
Koronavirüs aşısıyla insanlığa umut olan Türk çift Amerikan basınının manşetinde
Son Dakika
Koronavirüs aşısıyla insanlığa umut olan...

Tövbeler Olsun dizisine yeni gelen katılan oyuncular

Türkiye basınında yankı uyandıran Tövbeler Olsun dizisine yeni gelen katılan oyuncular hakkında güncel gelişmeler aktarılmaya devam ediyor. Hemen 15 Kasım 2020 Pazar günü yayınlanan haberimizi okuyabilir ve ile ilgili güncel ayrıntılardan anında haberdar olabilirsiniz.

15 Kasım 2020 Pazar 19:22
Tövbeler Olsun dizisine yeni gelen katılan oyuncular
Takip Et:

TRT 1 ekranlarının sevilen komedi dizisi Tövbeler Olsun yeni sezonda da ekranlarda yer alacak. Dizinin yeni sezon çalışmaları devam ederken, oyuncu kadrosunda bazı değişiklikler olacak. Dizinin sevenleri yeni sezonda hangi oyuncularında dizide yer alacağını merak ediyor.

Sevilen komedi dizisinin kadrosunda Güven Kıraç, İpek Tuzcuoğlu, Erkan Can, Çiçek Dilligil, Ünal Silver, Seda Türkmen ve Sercan Badur gibi başarılı isimler yer alıyordu. Dizinin yeni sezonunda bu isimlere yeni kişilerin eklenmesi bekleniyor.

Tövbeler Olsun dizisine yeni gelen oyuncular

Aydan Koptur

Dizinin yeni sezonunda oyuncu kadrosuna katılan ilk isim Aydan Koptur oldu. Dizide Sena karakterine hayat verecek olan Koptur, 25 Mayısıs 1990 doğumludur. Başarılı oyuncu İstanbul Üniversitesi’nde Bale eğitimi almıştır. Koptur, oyunculuk kariyerinde Çocuklar Duymasın, Muhteşem Yüzyıl, Dayan Yüreğim ve Seviyor Sevmiyor adı dizilerde yer almıştır. Başarılı oyuncu 168 cm boyunda ve 52 kilodur.

Güven Kıraç

Güven Kıraç 5 Nisan 1960 İstanbul doğumludur. Tiyatro sektöründe oyuncu olup Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı tiyatro Bölümü mezunudur. 1990'lı yıllardan itibaren sayısız gösteride yer alan Güven Kıraç (Güven Kıraç), ilk olarak 1997 yılında "Dostlar Pasajı" dizisiyle televizyonda boy göstermiştir. Sayısız dizi ve filmde rol alan Güven Kıraç, son olarak Cuma günü TRT ekranlarında yayınlanan Payitaht Abdülhamid dizisinde Vambery rolünü oynadı.

Merve Erdoğan

Oyuncu Merve Erdoğan 1991 yılında Niğde’de doğmuştur. Bücür Cadı dizisinin başrol oyuncusuydu. Özel Moda Akademisi Tiyatro Bölümü Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesi'nden mezun olduktan sonra Kadir Has Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde okudu. Üsküdar Müzik Deneği Müjdat Gezen Sanat Merkezi Sadri Alışık Tiyatrosu'nda okudu.

Mert Carim

1986 yılında İstanbul'da doğdu. Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk eğitimi aldı. Tiyatro oyuncusu olarak hizmet verirken aynı zamanda drama müziği ve film müzikleri yaptı

Naz Çağla Irmak

Bu genç ve güzel oyuncu 1997 yılında Ankara'da doğdu. Kendisi ve annesi ilk olarak Bizim Evin Halleri dizisinde rol aldı. ATV'de yayınlanan "Kırgın Çiçekler" dizisindeki kader karakteri ile ünlenmiştir.

Mert Denizmen

Mert Denizmen 1986 yılında İstanbul'da doğdu. Haliç Üniversitesi Oyunculuk Bölümü mezunudur. 2017 yılında Vatanım Sensin, Koca Koca Yalanlar, Bizim İçin Şampiyon, Sesinde Aşk Var, Cinayet Süsü ve Hababam Sınıfı Yaz Oyunları dizilerinde yer almıştır.

Batuhan Aydar


Batuhan Aydar, 1990 yılında İstanbul'da doğdu. Genç yakışıklı oyuncu Batuhan Aydar, Açık Öğretim Kamu Yönetimi mezunudur. Yalaza, Ötesiz İnsanlar, Hayat Sevince Güzel dizilerinde yer almıştır.

Duru Baykal

2010 doğumlu olan çocuk oyuncu Duru Baykal Kartal Sanat Merkezi’nde oyunculuk eğitimi almaktadır. Hande Aytar oyunculuk ajansına kayıtlıdır.

Cansu Kurgun

Namzet'in sekreteri olan Jale karakterini canlandıran Cansu Kurgun. 1990 doğumlu oyuncu Hacettepe oyunculuk bölümünden mezun olmuştur. Yeter, İki Dünya Arasında dizisinde yer aldı.

Kerem Muslugil

Kerem Muslugil, Namzet Horanta'nın şoförüdür. Namzet Horanta, sürücüye çok para ödememek için emmi oğlunu tuttu. Kazım Horanta kelimelerini açıkça belli eden gerçek bir Anadolu insanı.

Ozan Ergüçlü

Ozan Ergüçlü Tövbeler Olsun dizisinde Can karakterine hayat veriyor. Can Buğra’nın en yakın arkadaşı ve sırdaşıdır. Oyun konsolunda birlikte saatlerce vakit harcarlar. Buğra’nın Aylin’e olan aşkını, yalanlarını, sırlarını hepsini bilir.

Tolga Canbeyli

Tolga Canbeyli, "Tövbeler Olsun" dizisinde Kadir rolünü canlandırıyor. Kadir Osman'ın kuyumcu dükkanında çalışıyor. Yardımcı olmasına rağmen ağırlığı ve tembelliği nedeniyle sık sık ustası Osman’dan azar işitir.

Semiha Bezek

Oyuncu Semiha Bezek 1993 doğumludur ve dizide Demet'i canlandırmaktadır. Ekol Drama ve 7 sanat Akademi de oyunculuk eğitimi aldı. Kadir has Üniversitesi Konservatuarı'ndan mezun oldu.

Parla Şenol

Tövbeler Olsun dizisine katılan oyuncu Sena’nın annesi

Diziye yeni katılan isimlerin yanı sıra dizinin oyuncu kadrosunu da koruması bekleniyor.



Son Güncelleme: 15.11.2020 19:22
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Tövbeler OlsunTRT
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Star Lord karakteri ile tanınan Chris Pratt, Thor: Love And Thunder film kadrosuna katıldı!
Star Lord karakteri ile tanınan Chris Pratt, Thor: Love And Thunder film kadrosuna katıldı!
Hande Subaşı kimdir? Hande Subaşı'nın görev aldığı dizi ve filmler
Hande Subaşı kimdir? Hande Subaşı'nın görev aldığı dizi ve filmler
Türk Bayrağını taşımakta zorlanan öğrenciye öğretmeninden destek!
Türk Bayrağını taşımakta zorlanan öğrenciye öğretmeninden destek!
Masterchef'in yeni bölüm çekimleri çikolata fabrikasında gerçekleştirildi!
Masterchef'in yeni bölüm çekimleri çikolata fabrikasında gerçekleştirildi!
Dilberay Küçük Dev Kadın filminde Dilberay'ı Büşra Pekin canlandıracak!
Dilberay Küçük Dev Kadın filminde Dilberay'ı Büşra Pekin canlandıracak!
Evlendirme programları yeniden mi ekranlarda olacak?
Evlendirme programları yeniden mi ekranlarda olacak?

Popüler Haberler

Tövbeler Olsun dizisine yeni gelen katılan oyuncular
Seksenler dizisi Butik Ali kimdir? Hakan Bulut
100.000 tl ye hangi araba alınır 2020
İstenmeyen sms gönderen numara nereye şikayet edilir? 2020
Evlenme yeterlilik belgesi ne kadar sürede alınır? 2020
Ziraat Bankası sera kredisi paketi şartları 2020
Türk telekom 10 gb bedava internet paketi 2020
Kadınlar için muhteşem düz saç kesim modelleri 2020
Torun bakım maaşı miktarı ve başvuru şartları 2020
Yağlı saçlardan kurtulmanız için bitkisel çözümler 2020
2020 yılı okulların 2. dönem ara tatili , yaz tatili günü ve Ramazan Bayramı ile Kurban Bayramı tatilleri tarihleri
Star Trek Beyond filmi TV'de ilk kez Kanal D'de yayınlanacak!
Ebebek Şubat 2020 indirim kampanyası
Corona virüse yakalanmış olabilir miyim? Online corona virüs testi nasıl yapılır? Korona virüs testinde hangi sorular yer alır?
Asgari Ücret 2020 öngörülen rakam ne kadar? Asgari ücret için toplantıları ne zaman başlayacak?
Beni Bırakma dizisi oyuncuları ve canlandırdıkları karakterler
İlk Emekli maaşı ne zaman yatırılır? Emekli aylığı ne zaman bağlanır?
30000 tl ye alınabilecek en az yakan araba 2020
Emanet izlendi mi? Dizi tutar mı? Emanet dizi reytingleri nasıl, dizi tutar mı?
Gönül Dağı Veysel neden yok, diziden ayrıldı mı? Gönül Dağı Semih Ertürk ayrıldı mı?
2021 yılında kaç bekçi alımı yapılacak? Başvuru şartları açıklandı!

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.