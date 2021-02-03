İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Virüsün İtalya varyantı hakkında korkutan maske uyarısı!
Son Dakika
Virüsün İtalya varyantı hakkında korkutan...
Elektrikli otomobillerin ÖTV oranlarına zam geldi!
Son Dakika
Elektrikli otomobillerin ÖTV oranlarına zam...
TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarıyla Şubat 2021 kira zam oranları da belli oldu!
Son Dakika
TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarıyla Şubat...
Instagram uygulamasında 'pişman oldum' özelliği!
Son Dakika
Instagram uygulamasında 'pişman oldum' özelliği!

Tövbeler Olsun dizisinden ayrılan oyuncular kim?

TRT 1 ekranlarında beğenilerek izlenilen Tövbeler Olsun dizisinde ayrılık haberleri üst üste gelmeye başladı. Dizinin oyuncu kadrosunda bulunan 4 isim senaryo gereği diziden ayrılmak zorunda kaldı.

03 Şubat 2021 Çarşamba 20:49
Tövbeler Olsun dizisinden ayrılan oyuncular kim?
Takip Et:

TRT 1 ekranlarında Pazar akşamları yayınlanan Tövbeler Olsun dizisinin oyuncu kadrosuna yeni isimlerin yanı sıra diziden ayrılan oyuncular da bulunmaktadır. 4 oyuncu Tövbeler Olsun dizisinin kadrosundan ayrıldı. TRT 1 ekranlarında sevilerek izlenilen Tövbeler Olsun dizisinden ayılan oyuncular ile beraber diziye yeni dahil olan oyuncular, seyirciler tarafından merak edilmeye başlandı.

TRT 1 ekranlarının popüler dizisi Tövbeler Olsun’da ayrılık rüzgarları esiyor. Dizinin oyuncu kadrosundan tam 4 kişi senaryo gereği ayrılmak zorunda kaldı. Durum böyle olunca dizinin hayranları, bu ayrılan oyuncuların kim olduğunu ve ayrılan bu oyuncuların yerine kimlerin geleceğini merak içerisinde araştırmaya başladı.

Tövbeler Olsun Dizisinden Çıkan Ayrılan Oyuncular

Pazar akşamı TRT 1 ekranlarında yayınlanan Tövbeler Olsun dizisinden ayrılan oyuncular merak konusu oldu. Başrollerinde Erkan Can, Güven Kıraç, İpek Tuzcuoğlu gibi isimlerden oluşan dizide Sinan rolüne hayat veren Mert Carim, Cemre rolüne hayat veren Merve Erdoğan; Ayşe rolüne haya veren çocuk oyuncu Duru Baykal ve Kadir rolüne hayat veren Tolga Canbeyli diziden ayrıldı.

Tövbeler olsun Sinan diziden ayrıldı mı?

Tövbeler Olsun dizisinde Sinan karakterine hayat veren Mert Carim dizinin kadrosundan ayrıldı. Dizide Sinan karakterine hayat veren Mert Carim, uzun süre Tövbeler Olsun dizisinde kalsa da 7 Şubat'ta yayınlanacak yeni bölümüyle Sinan, Tövbeler Olsun dizisinden ayrıldı.

Tövbeler olsun Cemre diziden ayrıldı mı çıktı mı?

Seyirciler, Merve Erdoğan'ın hayat verdiği Cemre karakterinin Tövbeler Olsun dizisinden ayrılıp ayrılmadığını merak etmeye başladı. Dizinin son bölümündeyse oyuncunun dizide görünmemesinin ardından Cemre karakterinin diziden ayrılıp ayrılmadığı, Tövbeler Olsun dizisine geri dönecek mi gibi sorular araştırılmaya başlandı. Tövbeler Olsun dizisinde Cemre karakterine hayat veren Merve Erdoğan diziden ayrıldı.

Tövbeler olsun Kadir neden dizide yok ayrıldı mı geri döner mi?

Tolga Canbeyli, Tövbeler Olsun dizisinde Kadir karakterine hayat veriyor. Son bölümlerde Kadir dizide yer alamayınca izleyiciler diziden ayrılıp ayrılmadığı konusunu merak etmeye başladı. Senaryo nedeniyle diziden ayrılan Kadir rolünü canlandıran Tolga Canbeyli, Tövbeler Olsun dizisine veda etti. Tövbeler Olsun dizisinden ayrılan Kadir karakterinin tekrar dönüp dönmeyeceği henüz bilinmiyor.

Tövbeler olsun Ayşe neden diziden ayrıldı çıktı mı?

Tövbeler Olsun dizisinde Ayşe karakterini canlandıran çocuk oyuncu Duru Baykal dizinin son bölümlerinde yer alamayınca izleyiciler meraklanmaya başladı. Ayşe olarak gördüğümüz Duru Baykal senaryoya göre diziye veda etti ve Ayşe artık Tövbeler Olsun dizisinde rol almayacak.



Son Güncelleme: 03.02.2021 20:49
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Tövbeler OlsunDiziTrt 1
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Feride filmi konusu ve oyuncuları
Feride filmi konusu ve oyuncuları
Hadi İnşallah filmi konusu ve oyuncu kadrosu
Hadi İnşallah filmi konusu ve oyuncu kadrosu
Angelina Jolie'nin oynadığı Those Who Wish Me Dead filmi vizyon tarihi belli oldu
Angelina Jolie'nin oynadığı Those Who Wish Me Dead filmi vizyon tarihi belli oldu
Tövbeler Olsun dizisinden 4 isim ayrıldı
Tövbeler Olsun dizisinden 4 isim ayrıldı
Güldür Güldür Show oyuncu kadrosu!
Güldür Güldür Show oyuncu kadrosu!
Yasak Elma 97. bölüm özeti ve yeni bölüm fragmanı
Yasak Elma 97. bölüm özeti ve yeni bölüm fragmanı

Popüler Haberler

POMEM 2021 Polis alım şartları
Esnek çalışma nedir? Kamu kurum ve kuruluşlarında esnek çalışma dönemi ile neler değişecek?
Beni Bırakma dizisinin Firuze'sı Hazal Eylül Çelik'un hayat hikayesi!
Habertürk TV whatsapp şikayet ve ihbar hattı iletişim telefon numarası
Altın ne kadar oldu? 4 Şubat 2021 Perşembe Güncel altın fiyatları 4 Şubat 2021 Perşembe – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Bugün gram altın ne kadar oldu? 4 Şubat 2021 Perşembe güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
BİM 4 Şubat 2021 Perşembe aktüel ürünler broşürü hangi gün indirimde?
Acil paraya ihtiyacı olan kredi notu düşük vatandaşa kredi veren bankalar! 4 Şubat 2021 Perşembe
Güncel gümüş fiyatları 4 Şubat 2021 Perşembe – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi 4 Şubat 2021 Perşembe Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar
2020 Tarım ve Hayvancılık için devlet tarafından yapılan hibe ve destekler
BİM HP Laptop 14s-fq0014nt alınır mı? Ürün özellikleri ve yorumları
2020 İşe iade davası şartları nelerdir? İşe iade davası tazminat hesaplama işlemleri
Mahall Bomonti'de yüzde 0.59 faiz ve 120 ay vade ile ev sahibi yapıyor
İBB Beyaz Masa Whatsapp ihbar şikayet ve iletişim hattı
Kuruluş Osman Bayhoca kimdir? Savcı Bey'in oğlu kimdir? Gerçek adı nedir? Yağızkan Dikmen hakkında bilgiler
The Eternals filminin konusu ve vizyon tarihi
Show TV canlı yayın akışı 4 Şubat 2021 Perşembe Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
TRT Spor canlı yayın akışı 4 Şubat 2021 Perşembe TRT Spor'da bugün yayınlanacak maçlar ve diğer programlar
TV 8 canlı yayın akışı 4 Şubat 2021 Perşembe TV 8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı 4 Şubat 2021 Perşembe EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.