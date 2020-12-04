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Tövbeler Olsun dizisindeki Eda karakteri kimdir? Gaye Turgut Evin nereli, yaşı kaç?

TRT 1 ekranlarının sevilen komedi dizisi olan Tövbeler Olsun, diziye yeni oyuncular alarak diziyi daha komik hale getirmeyi planlıyor. Diziye katılan şimdiki oyuncu ise Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk bölümünden mezun olan Gaye Turgut Evindir. Küçük yaşta oyunculukla ilgilenmeye başlayan Evin, Tövbeler Olsun dizisi ile yeni bir alanda komedide ilk defa çalışmış olacak. Önceki çalıştığı Savaşçı dizisinde asker rolünde görev almış aynı zamanda Beni Affet isimli dram dizisinde de ekranlarda bulunmuştu. Farklı rollerde karşımıza çıkan Gaye Turgut Evin şimdi de Tövbeler Olsun dizisinde Eda karakterini canlandıran yeni Genel Müdür olarak oynayacaktır.

04 Aralık 2020 Cuma 00:00
Tövbeler Olsun dizisindeki Eda karakteri kimdir? Gaye Turgut Evin nereli, yaşı kaç?
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Dizideki Yeni Genel Müdür Eda

Eda Güneş dizide, batan holdinge yeni gelen genel müdür olacaktır. İzleyenler biliyordur ki Namzet Horanta’nın genel müdürü olduğu Horanta holding zor günler geçiriyor. Horanta Holdinge yeni atanan Eda Güneşse Namzet Horanta’nın düşmanı olacaktır. Şirketini yönetemeyen Namzet, Eda’ya da şirketi yönettirmemek için uğraşacaktır. Bakalım Eda Namzet ve ekibini alt edip yönetimin başına geçebilecek mi? Dizide sert mizaçlı karakterde rol alan Eda Güneş kimseye yüz vermemekte fakat Namzet eninde sonunda Eda’yı çileden çıkartacak bir yol bulacak.

 Kısaca Gaye Turgut Evini Tanıyalım

1 Haziran 1987 İstanbul doğumlu olan Gaye Turgut Evin, 177 cm boyunda olup 54 kg ağırlığındadır. Üniversite eğitimini Ankara’da Beykent Üniversitesinde oyunculuk eğitimi alan Gaye Turgut Evin, oyuncu Deniz Evin ile evlidir. Eşi Deniz Evin, Beni Affet dizisindeki oyuncu arkadaşıydı. 4 sezon boyunca Beni Affet dizisinde Bahar karakteriyle oynayan Evin,  farklı projelerde rol almak için diziden ayrılmıştır. Ardından FOX TV’de yayınlanan Savaşçı dizisinde asker rolünü üstlenip Çiğdem Teğmen karakterini canlandırmıştır.Şimdi ise Tövbeler Olsun dizisinin yeni Genel Müdürü Eda Güneş karakterini izleyicilere sunacaktır. 



Son Güncelleme: 04.12.2020 00:00
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Anahtar Kelimeler:
Trt 1Tövbeler OlsunOyuncu
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