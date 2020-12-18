Tövbeler Olsun dizisi Seçil Buket Akıncı kimdir?

Tövbeler Olsun dizisi vatandaşlarımızın en çok sevdiği diziler arasında yer alıyor. Ekranların sevilen dizisi Tövbeler Olsun dizisinin oyuncuları dikkat çekmeye devam ediyor. Vatandaşlarımız Tövbeler Olsun dizisi Fidan’ın kim olduğunu merak ediyor. Fidan daha önce Savaşçı’da Ayça rolündeydi.

Seçil Buket Akıncı Kimdir?

Tövbeler Olsun dizisinde Fidan, Namzet yüzünden aşırı derecede kilo almaktan sürekli şikayet etmektedir. Latife de Fidan’ın zayıflaması için uğraşan arkadaşıdır. Namzet, Fidan’ın kilo almasını kendinden bilir ve ondan helallik istemeye çalışır. Dizide Fidan karakterini canlandıran oyuncunun gerçek adı’dır.

1988 yılında Ağustos ayında İstanbul’da dünyaya gelen Seçil Buket Akıncı, 53 kilo olup 169 cm boyundadır. Bir süre önce Onur Akıncı ile hayatını birleştirmiştir. Trakya Üniversitesi mezunudur. Tümay Özokur Film adlı reklam ajansına bağlı çalışmaktadır. Savaşçı dizisindeki Ayça karakteriyle gözleri üzerine toplamıştır.

Seçil Buket Akıncı Yer Aldığı Yapımlar