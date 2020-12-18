İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Bakan müjdeyi verdi! Dar gelirli vatandaşlar için on binlerce sosyal konut inşa ediliyor!
Bakan müjdeyi verdi! Dar gelirli...
2019 - 2020 sezonu FIFA En İyiler Ödülleri sahiplerini buldu!
Son Dakika
2019 - 2020 sezonu FIFA...
Pandemi kabusu sürüyor! Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 75 milyonu aştı
Son Dakika
Pandemi kabusu sürüyor! Dünya genelinde...
60 yaşında kamyonun altında kalan vatandaş olay yerinde hayatını kaybetti!
Son Dakika
60 yaşında kamyonun altında kalan...

Tövbeler Olsun dizisi Seçil Buket Akıncı kimdir?

Ekranların sevilen dizisi Tövbeler Olsun dizisinin oyuncuları dikkat çekmeye devam ediyor. Vatandaşlarımız Tövbeler Olsun dizisi Fidan’ın kim olduğunu merak ediyor. Fidan daha önce Savaşçı’da Ayça rolündeydi.

18 Aralık 2020 Cuma 11:15
Tövbeler Olsun dizisi Seçil Buket Akıncı kimdir?
Takip Et:

Tövbeler Olsun dizisi vatandaşlarımızın en çok sevdiği diziler arasında yer alıyor. Ekranların sevilen dizisi Tövbeler Olsun dizisinin oyuncuları dikkat çekmeye devam ediyor. Vatandaşlarımız Tövbeler Olsun dizisi Fidan’ın kim olduğunu merak ediyor. Fidan daha önce Savaşçı’da Ayça rolündeydi.

Tövbeler Olsun dizisinde Fidan, Namzet yüzünden aşırı derecede kilo almaktan sürekli şikayet etmektedir. Latife de Fidan’ın zayıflaması için uğraşan arkadaşıdır. Namzet, Fidan’ın kilo almasını kendinden bilir ve ondan helallik istemeye çalışır. Dizide Fidan karakterini canlandıran oyuncunun gerçek adı Seçil Buket Akıncı’dır.

Seçil Buket Akıncı Kimdir?

1988 yılında Ağustos ayında İstanbul’da dünyaya gelen Seçil Buket Akıncı, 53 kilo olup 169 cm boyundadır. Bir süre önce Onur Akıncı ile hayatını birleştirmiştir. Trakya Üniversitesi mezunudur. Tümay Özokur Film adlı reklam ajansına bağlı çalışmaktadır. Savaşçı dizisindeki Ayça karakteriyle gözleri üzerine toplamıştır.

Seçil Buket Akıncı Yer Aldığı Yapımlar

  • 2002 – Sırlar Dünyası
  • 2004 – Büyük Buluşma
  • 2004 – Çocuğun Var Derdin Var
  • 2005 – Tuzak
  • 2005 – Emret Komutanım
  • 2066 – Doktorlar (Ayşin)
  • 2006 – Esir Kalpler
  • 2007 – Annem
  • 2008 – Emret Komutanım
  • 2010 – Şefkat Tepe
  • 2014 – Kardeş Payı (Aysel)
  • 2017 – Savaşçı (Ayça)
  • 2020 – Tövbeler Olsun (Fidan)


Son Güncelleme: 18.12.2020 11:15
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Seçil Buket AkıncıTövbeler Olsun
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Alev Alev dizisinin 8. yeni bölüm fragmanı merak ediliyor
Alev Alev dizisinin 8. yeni bölüm fragmanı merak ediliyor
Bu yılbaşında O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümü yayınlanacak mı? Konuklar kimler olacak?
Bu yılbaşında O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümü yayınlanacak mı? Konuklar kimler olacak?
Netflix yeni dizisi Tiny Pretty Things konusu ne? Sosyal medyayı sallayan diziye yorum yağıyor!
Netflix yeni dizisi Tiny Pretty Things konusu ne? Sosyal medyayı sallayan diziye yorum yağıyor!
Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Yılmaz karakterine hayat veren Uğur Güneş'in diziden ayrıldığı iddia ediliyor
Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Yılmaz karakterine hayat veren Uğur Güneş'in diziden ayrıldığı iddia ediliyor
Türk dizisi 'Seni çok bekledim' Katar'da
Türk dizisi 'Seni çok bekledim' Katar'da
MasterChef Mustafa Survivor 2021'de yarışacak!
MasterChef Mustafa Survivor 2021'de yarışacak!

Popüler Haberler

Emekli 2021 Ocak ayı zam beklenti oranları hesaplandı! En düşük emekli aylığı 1900 TL olacak
Düşük yağlı diyet programının faydaları nelerdir? 2020 Düşük yağ programının özellikleri
Alevlerin Ardından Ali kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Toprak Can Adıgüzel kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Ferrari Purosangue temel ve teknik özellikleri 2020
EBA canlı ders yoklama alınır mı? Yapılan yoklama devamsızlık hakkından sayılıyor mu?
Bayilik veren teknik servis firmaları hangileridir? 2020
Gelir vergisi nedir? 2020 Gelir vergisi ödemekle yükümlü kişiler
emekli maaşı promosyon nedir? Emekli maaşı promosyonu almak için ne yapmalıyım
Show TV Çocuktan Al Haberi yeni çocukların isimleri ve tanıtımı
4 Banka faizsiz Kredi kampanyaları ile rekor kırıyor! 18 Aralık 2020 Cuma Tarihli kredi kampanyaları ve şartları
Engelli sağlık raporu hangi hastanelerden alınır? Hangi hastahanelerin yetkisi var?
Kırmızı Oda yeni sezonda kimler diziye katılacak? Çukur dizisine yeni katılan ve ayrılan oyuncular
Kuzey Yıldızı Pembe kimdir? Gerçek adı nedir? Zeynep Kankode hakkında bilgiler
MEB Kasım ayı ara tatili ne zaman, ayın kaçında başlayacak? Karne verilecek mi?
Halkbank kolay ödemeli memur, işçi ve emeklilere özel 3’lü kredi paketleri
Emanet dizisi Kiraz kimdir? Gülderen Güler kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Tövbeler Olsun dizisi Seçil Buket Akıncı kimdir?
AÖF yaz okulu kayıt ücretleri ne kadar?
Anaokulları zorunlu mu? 2020 Anaokulu eğitimi şart mıdır?
Cibuti vizesi ücreti ne kadardır?
İkea mağaza çalışma saat ve günleri 2020

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.