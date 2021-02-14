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Tövbeler Olsun dizisi neden final yapıyor? Tövbeler Olsun dizisi final kararı aldı!

Ekranların sevilen dizisi Tövbeler Olsun dizisi final yapma kararı aldı. Dizinin neden final yapacağını merak eden vatandaşlar, Tövbeler Olsun dizisi neden final yapıyor? sorularını araştırılmaya başladı.

14 Şubat 2021 Pazar 17:39
Tövbeler Olsun dizisi neden final yapıyor? Tövbeler Olsun dizisi final kararı aldı!
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TRT1 ekranlarında yayınlanan ve sevilen bir dizi haline gelen yeni sezonun Tövbeler Olsun dizisinin final yapacağı açıklandı. Final yapma kararı pek çok kişi tarafından merak edilmeye başlandı. Pek çok Tövbeler Olsun dizisi hayranı dizinin neden final kararı aldığını, saat değişikliği ve kanal değişikliği olup olmayacağını merak etmektedir.

Tövbeler Olsun neden final yapıyor?

Pazar akşamları TRT 1 ekranlarında yayınlanan Tövbeler Olsun dizisi aile dizisi olması ile dikkat çekiyor. 9 Ağustos tarihinden beri TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve yönetmen koltuğunda Serdar Akar’ın olduğu, Senarist koltuğunda Hasan Kaçan’ın oturduğu dizi 32. Bölü itibari ile final kararı aldı. Dizinin final yapma kararının ise reytinglerin ciddi düşüşe geçmesi olarak gösterildi.

Öte yandan diğer kanalların Pazar akşamları yayınlanan ve reytingleri yüksek olan diziler arasında tutunamaması olarak gösterildi. İlk bölümünden beri reytingleri yükselmeyen ve TRT 1 tarafından tolere edilen dizinin reytingler nedeniyle biteceği açıklandı. 32. Bölümü final yapacağı belirlenen dizinin saat ve gün değişikliği yaşayıp yaşamayacağı merak ediliyor.

Tövbeler Olsun dizisi başka kanala geçer mi?

Dizinin başka bir kanala geçip geçmeyeceği merak edilirken oyuncu kadrosunda Güven Kıraç, İpek Tuzcuoğlu, Erkan Can, Çiçek Dilligil, Ünal Silver, Seda Türkmen ve Sercan Badur gibi önemli isimleri olan dizinin başka bir kanala geçişi düşünülmüyor.

Bu nedenle dizinin final yapacağı ve yayından kaldırılacağı açıklandı.



Son Güncelleme: 14.02.2021 17:39
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