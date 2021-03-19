Tövbeler Olsun dizisi ne zaman final yapıyor? Tövbeler olsun dizisi final fragmanı yayınlandı!

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Tövbeler Olsun dizisi 31. bölümde final yapacak. Final fragmanı yayınlanan Tövbeler Olsun dizisinde başarılı bir mücevher imalatçısı olan Horanta Holding sahibi Namzet Horanta’nın cimrilikten cömertliğe doğru giden değişimini ve bu değişimle ailesi ve çevresi üstündeki etkileri komik bir şekilde anlatılmaktadır. Başrollerinde Güven Kıraç, İpek Tuzcuoğlu ve Erkan Can'ın olduğu oyuncu kadrosunda ise Çiçek Dilligil, Ünal Silver, Seda Türkmen, Sercan Badur, Mert Carim, Merve Erdoğan, Mert Denizmen, Semiha Bezek, Naz Çağla Irmak, Batuhan Aydar, Kerem Muslugil,Tolga Canbeyli, Cansu Kurgun, Ozan Güçlü, Hasan Kaçan ve Duru Baykal gibi ünlü oyuncuların bulunduğu Tövbeler Olsun dizisinin final kararı sevenlerini üzdü.

Daha önce günü değiştirilerek ikinci bir şans verilen Milim Sanat imzalı Tövbeler Olsun dizisi istenilen reytinglere ulaşamayınca dizinin 25 Mart Perşembe günü 31. bölümü ile final yapacağı açıklandı. Tövbeler Olsun dizisinin 31. bölüm final fragmanı yayınlandı.