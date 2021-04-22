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Tövbeler Olsun dizisi Makbuş kimdir? Ayça Işıldar'ın hayatı ve rol aldığı yapımlar

Tövbeler Olsun dizisi Makbuş kimdir? Ayça Işıldar'ın hayatı ve rol aldığı yapımlar ve ayrıntıları hakkında gündemi meşgul eden tüm konular her geçen gün aydınlanmaya devam ediyor. Biz de 22.04.2021 tarihli haberimizde Tövbeler Olsun dizisi Makbuş kimdir? ile ilgili tüm yeni gelişmeleri kaleme aldık.

22 Nisan 2021 Perşembe 19:23
Tövbeler Olsun dizisi Makbuş kimdir? Ayça Işıldar'ın hayatı ve rol aldığı yapımlar
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Dizide cemre karakterinin gitmesi sonucunda Horanta’nın yaşadığı evin düzeni bozulmuştur. Makbuş ise evin tekrardan düzene oturması için gelecek sürpriz misafirdir.

Düzeni bozulmuş bir evi, tekrardan düzenli bir hale getirmek için diziye dâhil olan 40 yaşındaki Işıldar, 3 Şubat 1980 yılında doğdu. Işıldar, Ankara Üniversitesi DTCF Tiyatro Bölümü Dramatik Yazarlık Anasanat Dalı’ndan mezun olduktan Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesinde yüksek lisans yapmıştır. Işıldar, üniversite eğitiminin ardından Mahşer-i Cümbüş tiyatro grubunu kurmuştur. Bunların yanı sıra Işıldar, aynı zamanda seslendirme sanatçısıdır. Işıldar’ın ilk televizyon deneyimi ise Kadın İsterse dizidir.

Işıldar, Kadın İsterse dizisi dışında Kadın Anlama Klavuzu, Görevimiz Komedi ve No:309 gibi yapımlarda yer almıştır. Işıldar’ın altı yaşında bir kızı vardır.

 




Son Güncelleme: 22.04.2021 19:23
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