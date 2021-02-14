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Tövbeler Olsun dizisi Makbuş karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Ayça Işıldar kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar

Basına yansıdığı anda büyük ilgi gören Tövbeler Olsun dizisi Makbuş karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Ayça Işıldar kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar ile ilgili olarak yeni gelişmeler anbean gündeme gelmeye devam etmekte. Siz de 14 Şubat 2021 Pazar tarihli haberimizi inceleyerek Tövbeler Olsun dizisi Makbuş karakterini canlandıran oyuncu kimdir? hakkında merak ettiğiniz ayrıntıları okuyabilirsiniz.

14 Şubat 2021 Pazar 19:26
Tövbeler Olsun dizisi Makbuş karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Ayça Işıldar kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
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Dizide cemre karakterinin gitmesi sonucunda Horanta’nın yaşadığı evin düzeni bozulmuştur. Makbuş ise evin tekrardan düzene oturması için gelecek sürpriz misafirdir.

Düzeni bozulmuş bir evi, tekrardan düzenli bir hale getirmek için diziye dâhil olan 40 yaşındaki Işıldar, 3 Şubat 1980 yılında doğdu. Işıldar, Ankara Üniversitesi DTCF Tiyatro Bölümü Dramatik Yazarlık Anasanat Dalı’ndan mezun olduktan Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesinde yüksek lisans yapmıştır. Işıldar, üniversite eğitiminin ardından Mahşer-i Cümbüş tiyatro grubunu kurmuştur. Bunların yanı sıra Işıldar, aynı zamanda seslendirme sanatçısıdır. Işıldar’ın ilk televizyon deneyimi ise Kadın İsterse dizidir.

Işıldar, Kadın İsterse dizisi dışında Kadın Anlama Klavuzu, Görevimiz Komedi ve No:309 gibi yapımlarda yer almıştır. Işıldar’ın altı yaşında bir kızı vardır.

 



Son Güncelleme: 14.02.2021 19:26
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