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Tövbeler Olsun dizisi final yapıyor

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Tövbeler Olsun sürpriz bir şekilde final kararı aldı. Dizinin sevenleri Tövbeler Olsun neden final yapıyor sorusunu araştırmaya başladı.

14 Şubat 2021 Pazar 19:09
Tövbeler Olsun dizisi final yapıyor
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TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Tövbeler Olsun beklenmedik şekilde final kararı oldu. Milim Sanat’ın hazırladığı dizinin başrollerinde Güven Kıraç, Erkan Can, İpek Tuzcuoğlu, Çiçek Dilligil, Ünal Silver ve Seda Türkmen gibi sevilen isimler yer alıyordu.

Pazar akşamları ekranlara gelen dizi yeni sezonda başarılı bir grafik çizmişti. Başarılı yönetmen Serdar Akar ve Şafak Bal’ın yönetmenliğini üstlendiği dizinin 32.bölüm itibariyle ekranlara veda edeceği açıklandı. Sürpriz final kararının ardından dizinin sevilen isimlerinden Seda Türkmen’in diziye 29.bölümde veda edeceği de duyuruldu.

Dizinin sevenleri final kararı ve Seda Türkmen’in erken ayrılığının perde arkasını merak ediyordu. Yapımcı firmadan konuyla ilgili açıklamada geldi. Yapılan açıklamada dizinin 32 bölüm olarak hazırlandığı ve konunun tamamlanması nedeniyle ekranlara veda edeceği bildirildi.

Tövbeler Olsun dizisi 29.bölümüyle bu akşam saat 20:00’de izleyici karşısına çıkacak.

 



Son Güncelleme: 14.02.2021 19:09
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Anahtar Kelimeler:
DiziTRTTövbeler OlsunFinal
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