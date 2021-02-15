İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Şehit yakını, Meral Akşener'in gönderdiği çelengi parçalamaya çalıştı!
Son Dakika
Şehit yakını, Meral Akşener'in gönderdiği...
Yeni TÜİK Başkanı Ahmet Kürşad Dosdoğru kimdir?
Son Dakika
Yeni TÜİK Başkanı Ahmet Kürşad...
Gara'da haince katledilen 13 Türk vatandaşlarından 10 kişinin isimleri açıklandı.
Son Dakika
Gara'da haince katledilen 13 Türk...
Tarım ve Orman Bakanlığı 2347 personel alımı yapacak
Son Dakika
Tarım ve Orman Bakanlığı 2347...

Tövbeler Olsun dizisi final bölümü ne zaman? Tövbeler Olsun neden final yapıyor?

Trt1 ekranında yer alan Tövbeler Olsun adlı dizi final yapıyor. Seda Türkmen ise finalden önce diziden ayrılacak.

15 Şubat 2021 Pazartesi 23:58
Tövbeler Olsun dizisi final bölümü ne zaman? Tövbeler Olsun neden final yapıyor?
Takip Et:

TRT1 kanalında yayınlanan ‘‘Tövbeler Olsun’’ adlı dizi final kararı aldı. Başrolleri Güven Kıraç, İpek Tuzcuoğlu ve Erkan Can olan dizi, sevenlerine veda ediyor.  

TRT’nin Milim Sanat imzalı olan dizisi ‘‘Tövbeler Olsun’’ final kararı aldı. Dizi, Erkan Can, İpek Tuzcuoğlu, Seda Türkmen, Güven Kıraç, Çiçek Dilligil, Ünal Silver gibi pek çok sayıda ünlü ismi bünyesinde buluşturmuştu. 

Pazar akşamları ekranda yer alan, yönetmen koltuğunda Şafak Bal’ın ve Serdar Akar’ın bulunduğu ‘‘Tövbeler Olsun’’ adlı dizi 32. Bölümünde ekranlara veda edecek. 

Seda Türkmen final öncesi diziden ayrılıyor 

Dizinin oyuncularından olan Seda Türkmen ise hikayesi bittiğinden dolayı 29. Bölümde takımdan ayrılıyor.



Son Güncelleme: 15.02.2021 23:58
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
TRT1Tövbeler OlsunFinalSeda Türkmen
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Survivor programında yarışmacı olan Poyraz'ın kardeşini görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi!
Survivor programında yarışmacı olan Poyraz'ın kardeşini görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi!
Cemal Hünal reyting rekortmeni dizinin kadrosuna dahil oldu
Cemal Hünal reyting rekortmeni dizinin kadrosuna dahil oldu
Netflix Sıcak Kafa dizisi kadrosuna Hazal Subaşı'da katıldı
Netflix Sıcak Kafa dizisi kadrosuna Hazal Subaşı'da katıldı
Yaralı Kalbim 14. Bölüm fragmanı 16 Şubat Salı 2021 yeni bölüm özeti
Yaralı Kalbim 14. Bölüm fragmanı 16 Şubat Salı 2021 yeni bölüm özeti
Exxen'in yeni dizisi! Hasan Can Kaya'nın hayatı dizi oluyor
Exxen'in yeni dizisi! Hasan Can Kaya'nın hayatı dizi oluyor
Survivor gönüllüler Aleyna Kalaycıoğlu kimdir, kaç yaşındadır? Aleyna Kalaycıoğlu’nun hayatı
Survivor gönüllüler Aleyna Kalaycıoğlu kimdir, kaç yaşındadır? Aleyna Kalaycıoğlu’nun hayatı

Popüler Haberler

Tövbeler Olsun dizisi final bölümü ne zaman? Tövbeler Olsun neden final yapıyor?
Süper Lig 26. hafta fikstürü, kim kimle oynayacak - GS FB BJK ve Trabzon maçları - Süper Lig 25. hafta güncel puan durumu
Uyanış: Büyük Selçuklu Melik Tapar kimdir, gerçek tarihte nasıl, ne zaman öldü? Ali Gözüşirin diziden ayrılıyor mu, neden çıkıyor?
Ulusal yas nedir, hangi durumlarda ve neden ilan edilir? Milli yası kim ilan eder?
18 Şubat Perşembe hangi kandil, ne kandili? Recep ayında hangi kandiller var?
Kuvel Kalesi gerçekte nerededir? Kuvel Kalesi hangi ildedir, haritadaki yeri ve konumu
Fox TV Masumiyet dizisi ne zaman yayınlanacak? Masumiyet dizisi 1. Bölüm yayın tarihi ve tanıtım fragmanı yayınlandı
Melik Tapar kimdir, gerçek tarihte ne zaman, nasıl öldü?
Twitter’da TT nasıl olunur? Twitter‘da TT olabilmek için yapılması gerekenler
Çukur Afganistan sahnesi nerede çekildi?
Vakıfbank Sarı Panjur yüzde 0,33 faizli konut kredisi kampanyası
Vikings yeni sezon ne zaman yayınlanacak? Vikings 6. sezon fragmanı, tarihi ve oyuncuları
Hekimoğlu hangi hastanede çekiliyor, Valide Atik Hastanesi nerede?
KYK borçları ne olacak? Koronavirüs nedeni ile Kyk borçları ertelenecek mi?
Askerden dönen işsizlik maaşı alabilecek!
Show TV Akrep oyuncu kadrosu ve karakter analizi
Son dakika: Çarşı ve Mahalle Bekçiliği sınav sonuçları açıklandı!
EBA TV frekans bilgileri ve EBA TV ayarlama nasıl yapılır?
BluTV ücretsiz premium hesaplar!
‘Müge Anlı ile Tatlı Sert’ programının doktoru Arif Verimli ayrıldı mı?
O Ses Türkiye neden yok? 2021 O Ses Türkiye neden yayınlanmıyor, bu sene olmayacak mı?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.