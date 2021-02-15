Tövbeler Olsun dizisi final bölümü ne zaman? Tövbeler Olsun neden final yapıyor?

TRT1 kanalında yayınlanan ‘‘Tövbeler Olsun’’ adlı dizi final kararı aldı. Başrolleri Güven Kıraç, İpek Tuzcuoğlu ve Erkan Can olan dizi, sevenlerine veda ediyor.

TRT’nin Milim Sanat imzalı olan dizisi ‘‘Tövbeler Olsun’’ final kararı aldı. Dizi, Erkan Can, İpek Tuzcuoğlu,, Güven Kıraç, Çiçek Dilligil, Ünal Silver gibi pek çok sayıda ünlü ismi bünyesinde buluşturmuştu.

Pazar akşamları ekranda yer alan, yönetmen koltuğunda Şafak Bal’ın ve Serdar Akar’ın bulunduğu ‘‘Tövbeler Olsun’’ adlı dizi 32. Bölümünde ekranlara veda edecek.

Seda Türkmen final öncesi diziden ayrılıyor

Dizinin oyuncularından olan Seda Türkmen ise hikayesi bittiğinden dolayı 29. Bölümde takımdan ayrılıyor.