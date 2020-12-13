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Tövbeler Olsun dizisi Eda kimdir? Gerçek adı nedir? Gaye Turgut Evin nereli, yaşı kaç?

Gündeme giriş yaptığı ilk andan itibaren okurlarımızda büyük merak uyandıran Tövbeler Olsun dizisi Eda kimdir? Gerçek adı nedir? Gaye Turgut Evin nereli, yaşı kaç? haberi, kritik gelişmeleriyle 13.12.2020 tarihli yayınımızda yer alıyor! Şimdi okuyun, merak ettiklerinizi öğrenin.

13 Aralık 2020 Pazar 20:00
Tövbeler Olsun dizisi Eda kimdir? Gerçek adı nedir? Gaye Turgut Evin nereli, yaşı kaç?
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Dizideki Yeni Genel Müdür Eda

Eda Güneş dizide, batan holdinge yeni gelen genel müdür olacaktır. İzleyenler biliyordur ki Namzet Horanta’nın genel müdürü olduğu Horanta holding zor günler geçiriyor. Horanta Holdinge yeni atanan Eda Güneşse Namzet Horanta’nın düşmanı olacaktır. Şirketini yönetemeyen Namzet, Eda’ya da şirketi yönettirmemek için uğraşacaktır. Bakalım Eda Namzet ve ekibini alt edip yönetimin başına geçebilecek mi? Dizide sert mizaçlı karakterde rol alan Eda Güneş kimseye yüz vermemekte fakat Namzet eninde sonunda Eda’yı çileden çıkartacak bir yol bulacak.

 Kısaca Gaye Turgut Evini Tanıyalım

1 Haziran 1987 İstanbul doğumlu olan Gaye Turgut Evin, 177 cm boyunda olup 54 kg ağırlığındadır. Üniversite eğitimini Ankara’da Beykent Üniversitesinde oyunculuk eğitimi alan Gaye Turgut Evin, oyuncu Deniz Evin ile evlidir. Eşi Deniz Evin, Beni Affet dizisindeki oyuncu arkadaşıydı. 4 sezon boyunca Beni Affet dizisinde Bahar karakteriyle oynayan Evin,  farklı projelerde rol almak için diziden ayrılmıştır. Ardından FOX TV’de yayınlanan Savaşçı dizisinde asker rolünü üstlenip Çiğdem Teğmen karakterini canlandırmıştır.Şimdi ise Tövbeler Olsun dizisinin yeni Genel Müdürü Eda Güneş karakterini izleyicilere sunacaktır. 



Son Güncelleme: 13.12.2020 20:00
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OyuncuTövbeler OlsunTrt 1
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