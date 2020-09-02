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Tövbeler Olsun dizisi Demet kimdir? Semiha Bezek'in hayatı!

TRT 1 ekranlarında yayınlandığı ilk günden itibaren izleyicilerin beğenisini kazanan Tövbeler Olsun dizisinde Demet karakteri oldukça sevildi. Kadir'in kardeşi Demet karakterini canlandıran oyuncu Semiha Bezek hakkında bilgiler diziseverler tarafından araştırılmaya başlandı.

02 Eylül 2020 Çarşamba 11:00
Tövbeler Olsun dizisi Demet kimdir? Semiha Bezek'in hayatı!
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TRT 1 kanalının sezona damgasını vurmaya hazırlanan dizisi ‘Tövbeler Olsun’un kadrosunda Güven Kıraç, Erkan Can ve İpek Tuzcuoğlu gibi başarılı isimler yer alıyor. Dizinin tanıdık simalarından olan Demet karakteri, Kadir’in kardeşidir.

Tövbeler olsun Demet kimdir?

Tövbeler Olsun dizisinde Demet karakterini canlandıran oyuncunun gerçek adı Semiha Bezek’tir. 27 yaşındaki oyuncu aslen Mersinlidir. Fethiye’de kültür merkezinde birçok tiyatro oyununda yer alan oyuncu, Kadir Has Üniversitesi Konservatuar mezunudur.

Uzun boyu ve güzelliği ile dikkat çeken oyuncu, Miss Turkey yarışmasının finalistlerinden biri olmuştur. Oyunculuk alanında 7 Sanat Akademi ve Ayla Algan’dan eğitim almıştır. Kariyerine Muhteşem Yüzyıl dizisinde başlayan Semiha Bezek, Doksanlar dizisinde de Aysel rolüne hayat vermiştir. Başarılı oyuncu şimdilerde TRT 1 ekranlarında yayınlanan Tövbeler Olsun dizisinde rol alıyor.

Semiha Bezek’in rol aldığı yapımlar


Muhteşem Yüzyıl (2011)

Doksanlar  (2013)

Yeşil Deniz (2014)

Tövbeler Olsun (2020)



Son Güncelleme: 02.09.2020 11:00
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Anahtar Kelimeler:
Tövbeler OlsunSemiha Bezek
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