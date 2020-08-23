Tövbeler Olsun dizisi Aylin Kimdir? Naz Çağla Irmak hakkında bilgiler

Tövbeler Olsun adlı dizide rol alan Aylin karakterine hayat veren Naz Çağla Irmak hayat veriyor. TRT 1 ekranlarının yeni dizisinde Irmak dizinin önemli karakterlerinden birini canlandıracak.

Tövbeler Olsun Naz Çağla Irmak kimdir?

1997 yılında Ankara’da dünyaya gelen Naz Çağla Irmak, dizide Aylin karakterine hayat verecek. Annesi ile Bizim Evin Halleri dizisinde rol alan Irmak, ATV televizyonunda Kırgın Çiçekler dizisinde Kader rolüyle beğeni topladı. 2019 yılında Çakallarla Dans 5 filminde rol alan Irmak şimdilerde Tövbeler Olsun dizisinde rol alacak.

Tövbeler Olsun Aylin karakteri hakkında bilgiler

Aylin’in giydiği kıyafet ve elbiseler nelerdir?

Osman ile Hülya’nın kızları olan Aylin, Psikoloji son sınıf öğrencisidir. Babasına düşkün ancak Namzet Horanta’nın hikayesiyle içten içe bilenen Aylin aynı zamanda Buğra ile dizinin genç aşıklarıdır.

Tövbeler Olsun’da güzelliğiyle öne çıkan Aylin’in giydiği kıyafetler de araştırılmaya başlandı. Naz Çağla Irmak geçmiş dönemde oynadığı dizilerde bir adım öteye giderek Tövbeler Olsun’da Aylin karakterine hayat verecek.

Aylin ile Buğra kavuşacak mı?

Dizideki genç aşıklar Aylin ve Buğra ilk bölüm itibariyle eski dost ve yeni düşman iki arkadaş çocuklarıdırlar. Söz konusu ilişkinin nasıl sonuçlanacağı da dizinin hikayesine göre belirlenecek.