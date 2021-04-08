İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
SGK'dan flaş değişiklik! İşten çıkarmaya yönelik kullanılan Kod-29'da düzenlemeye gidildi
Son Dakika
SGK'dan flaş değişiklik! İşten çıkarmaya...
Kırmızı spor şıklığı ile dekolteli pozlar veren Demet Özdemir, sosyal medyayı yıktı geçti
Son Dakika
Kırmızı spor şıklığı ile dekolteli...
Beşiktaş fırsatı tepti, 8 maç sonra kaybetti!
Son Dakika
Beşiktaş fırsatı tepti, 8 maç...
DSÖ, koronavirüsün insanlardan hayvanlara bulaşma ihtimalini doğruladı
Son Dakika
DSÖ, koronavirüsün insanlardan hayvanlara bulaşma...

Tövbeler Olsun dizisi Aleyna kimdir? Çiğdem Tunç'un yer aldığı diziler

Basında yer aldığı ilk andan itibaren yankı uyandıran Tövbeler Olsun dizisi Aleyna kimdir? Çiğdem Tunç'un yer aldığı diziler haberine dair tüm yeni ayrıntılar 08.04.2021 tarihli haberimizde yer alıyor. Şimdi okuyarak tüm gelişmeleri keşfedin!

08 Nisan 2021 Perşembe 20:00
Tövbeler Olsun dizisi Aleyna kimdir? Çiğdem Tunç'un yer aldığı diziler
Takip Et:

TRT 1’in büyük bir ilgi ile izlenen Tövbeler Olsun dizisine modacı Aleyna Yeşilpınar karakteri dahil oldu. İzeyiciler bu karakteri oldukça merak etti. 

ALEYNA YEŞİLPINAR KARAKTERİ 

 Mesleğini oldukça başarılı bir şekilde yapan kadın modacıdır. İzleyicilere ve dizideki karakterlere de kendini sevdireceğini düşündüğümüz bu karakteri, Çiğdem Tunç canlandıracak. 

ÇİĞDEM TUNÇ KİMDİR?

28 Ağustos 1963’te doğan başarılı oyuncu 58 yaşındadır. 1980 yılından itibaren oyunculuk ve sunuculuk yapmaya başlamıştır. Kariyerine ilk Renkli Dünya dizisinde başlamıştır. Mehmet Ali Erbil ile birlikte sunuculuk hayatına başlamıştır. 

 İlk evliliğini 1995 yılında fotoğrafçı olan Hulki Mengü ile yapmıştır. 2007 yılında ayrılmışlardır. Şu anda başarılı oyuncu bekardır.

ROL ALDIĞI DİZİLER 

- Çılgın Bediş

- Umut Yolcuları

- Can Dostlar

-Tatlı Hayat 

- Çekirdek Aile

- Sular Durulmuyor

-Belalı Baldız 

- Genco

-Anasının Oğlu 

- Analı Oğullu

- Tövbeler Olsun

ÇİĞDEM TUNÇ İNSTAGRAM HESABI 

3174 gönderisi bulunan güzel oyuncunun, 41,4’ten fazla takipçisi vardır. Resmi İnstagram kullanıcı adı: @cigdemtuncofficial’dir. 



Son Güncelleme: 08.04.2021 20:00
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Aleyna YeşilpınarÇiğdem TunçTövbeler Olsun
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Beyaz Show ne zaman ekranlara geri dönecek?
Beyaz Show ne zaman ekranlara geri dönecek?
TV8 Erzurumspor yardım gecesi
TV8 Erzurumspor yardım gecesi
Beyaz Show ne zaman başlayacak, yayın tarihi belli oldu mu?
Beyaz Show ne zaman başlayacak, yayın tarihi belli oldu mu?
Kurtlar Vadisi Kaos ne zaman, hangi kanalda başlatacak? KVPK yeni sezon oyuncu kadrosunda kimler var?
Kurtlar Vadisi Kaos ne zaman, hangi kanalda başlatacak? KVPK yeni sezon oyuncu kadrosunda kimler var?
Gelinim Mutfakta 8 Nisan Perşembe puan durumu!
Gelinim Mutfakta 8 Nisan Perşembe puan durumu!
Kuruluş Osman Gonca Hatun diziden nerede, diziden ayrıldı mı?
Kuruluş Osman Gonca Hatun diziden nerede, diziden ayrıldı mı?

Popüler Haberler

Star TV Sol Yanım oyuncu kadrosu ve oyuncu karakterleri
Tövbeler Olsun Eda karakterini kim canlandırıyor? Gaye Turgut Evin kimdir?
Mucize Doktor dizisi Gülin Sekreter karakterini kim canlandırıyor? Merve Bulut kimdir?
Tövbeler Olsun dizisi Aleyna kimdir? Çiğdem Tunç'un yer aldığı diziler
Sol Yanım Mert Tekin karakterini kim canlandırıyor? Anıl Tetik kimdir?
Andorra’da asgari ücret ne kadar? 2021 Yılı Andorra asgari ücret fiyatları
Beyaz Show ne zaman ekranlara geri dönecek?
Kabine toplantısı olacak mı, ne zaman, saat kaçta? Ramazan'da tam kapanma ve yasaklar olacak mı?
Alev Alev dizisi Güneş kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Kayra Orta kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Mucize Doktor dizisi Ezo kimdir? Ezgi Aşaroğlu kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
TRT 1 canlı yayın akışı 4 Nisan 2021 Pazar TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Veraset ve intikal vergisi taksitlendirme yapılıyor mu?
İŞKUR evde iş yapma şartları nelerdir? İŞKUR evde iş başvurusu nasıl yapılır?
Tövbeler Olsun dizisi final yapacak mı, yeni sezonda yayınlanacak mı?
Şarkılar Bizi Söyler 5. bölüm Kanal D canlı izle - 25 Mart 2021 Perşembe tek parça Şarkılar Bizi Söyler yeni son bölüm izle
Sol Yanım dizisinin çekildiği Özel Kuzey Üniversitesi nerdedir, hangi şehirdedir?
8 Nisan 2021 Perşembe Bugünkü Koronavirüs tablosu! Corona virüsü son dakika vaka sayısı Türkiye! 8 Nisan 2021 Perşembe Koronavirüs sonuçları
Sol Yanım dizisi İhsan karakteri kimdir? Cansel Elçin'in hayatı ve yer aldığı diziler
Mucize Doktor dizisi Ezo kimdir? Gerçek adı nedir? Sera Kutlubey nereli, yaşı kaç?
TV8 Erzurumspor yardım gecesi
Alev Alev dizisi Tomris karakteri kimdir? Zuhal Olcay kimdir, nereli, kaç yaşında?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.