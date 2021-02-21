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Tövbeler Olsun dizisi Aleyna kimdir? Çiğdem Tunç kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar

Yayınlandığı ilk andan beri oldukça dikkat çeken Tövbeler Olsun dizisi Aleyna kimdir? Çiğdem Tunç kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar haberi gündemde kendisine yer edinmeye devam ediyor. Tövbeler Olsun dizisi Aleyna kimdir? Çiğdem Tunç kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar haberinin en güncel ayrıntılarıyla ilgili bilgileri paylaştığımız 21 Şubat 2021 Pazar tarihli haberimizden sıcak gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

21 Şubat 2021 Pazar 20:00
Tövbeler Olsun dizisi Aleyna kimdir? Çiğdem Tunç kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
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TRT 1’in büyük bir ilgi ile izlenen Tövbeler Olsun dizisine modacı Aleyna Yeşilpınar karakteri dahil oldu. İzeyiciler bu karakteri oldukça merak etti. 

ALEYNA YEŞİLPINAR KARAKTERİ 

 Mesleğini oldukça başarılı bir şekilde yapan kadın modacıdır. İzleyicilere ve dizideki karakterlere de kendini sevdireceğini düşündüğümüz bu karakteri, Çiğdem Tunç canlandıracak. 

ÇİĞDEM TUNÇ KİMDİR?

28 Ağustos 1963’te doğan başarılı oyuncu 58 yaşındadır. 1980 yılından itibaren oyunculuk ve sunuculuk yapmaya başlamıştır. Kariyerine ilk Renkli Dünya dizisinde başlamıştır. Mehmet Ali Erbil ile birlikte sunuculuk hayatına başlamıştır. 

 İlk evliliğini 1995 yılında fotoğrafçı olan Hulki Mengü ile yapmıştır. 2007 yılında ayrılmışlardır. Şu anda başarılı oyuncu bekardır.

ROL ALDIĞI DİZİLER 

- Çılgın Bediş

- Umut Yolcuları

- Can Dostlar

-Tatlı Hayat 

- Çekirdek Aile

- Sular Durulmuyor

-Belalı Baldız 

- Genco

-Anasının Oğlu 

- Analı Oğullu

- Tövbeler Olsun

ÇİĞDEM TUNÇ İNSTAGRAM HESABI 

3174 gönderisi bulunan güzel oyuncunun, 41,4’ten fazla takipçisi vardır. Resmi İnstagram kullanıcı adı: @cigdemtuncofficial’dir. 



Son Güncelleme: 21.02.2021 20:00
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Anahtar Kelimeler:
Aleyna YeşilpınarÇiğdem TunçTövbeler Olsun
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