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Tövbeler Olsun dizi oyuncusu Aleyna kimdir? Çiğdem Tunç hakkında bilgiler

Türkiye’de son günlerde basın bülteninin ilk sıralarında yer edinen Tövbeler Olsun dizi oyuncusu Aleyna kimdir? Çiğdem Tunç hakkında bilgiler ile ilgili yeni detaylar gündeme gelmeye devam ediyor. Tövbeler Olsun dizi oyuncusu Aleyna kimdir? Çiğdem Tunç hakkında bilgiler hakkındaki güncel bilgileri 1 Nisan 2021 Perşembe tarihli güncel haberimizde okuyabilirsiniz.

01 Nisan 2021 Perşembe 20:00
Tövbeler Olsun dizi oyuncusu Aleyna kimdir? Çiğdem Tunç hakkında bilgiler
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TRT 1’in büyük bir ilgi ile izlenen Tövbeler Olsun dizisine modacı Aleyna Yeşilpınar karakteri dahil oldu. İzeyiciler bu karakteri oldukça merak etti. 

ALEYNA YEŞİLPINAR KARAKTERİ 

 Mesleğini oldukça başarılı bir şekilde yapan kadın modacıdır. İzleyicilere ve dizideki karakterlere de kendini sevdireceğini düşündüğümüz bu karakteri, Çiğdem Tunç canlandıracak. 

ÇİĞDEM TUNÇ KİMDİR?

28 Ağustos 1963’te doğan başarılı oyuncu 58 yaşındadır. 1980 yılından itibaren oyunculuk ve sunuculuk yapmaya başlamıştır. Kariyerine ilk Renkli Dünya dizisinde başlamıştır. Mehmet Ali Erbil ile birlikte sunuculuk hayatına başlamıştır. 

 İlk evliliğini 1995 yılında fotoğrafçı olan Hulki Mengü ile yapmıştır. 2007 yılında ayrılmışlardır. Şu anda başarılı oyuncu bekardır.

ROL ALDIĞI DİZİLER 

- Çılgın Bediş

- Umut Yolcuları

- Can Dostlar

-Tatlı Hayat 

- Çekirdek Aile

- Sular Durulmuyor

-Belalı Baldız 

- Genco

-Anasının Oğlu 

- Analı Oğullu

- Tövbeler Olsun

ÇİĞDEM TUNÇ İNSTAGRAM HESABI 

3174 gönderisi bulunan güzel oyuncunun, 41,4’ten fazla takipçisi vardır. Resmi İnstagram kullanıcı adı: @cigdemtuncofficial’dir. 



Son Güncelleme: 01.04.2021 20:00
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Anahtar Kelimeler:
Aleyna YeşilpınarÇiğdem TunçTövbeler Olsun
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