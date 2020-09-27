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Tövbeler Olsun Demet kimdir? Semiha Bezek kimdir, nereli yaşı kaç?

Gündemde uzun bir süre kendisine yer edinen Tövbeler Olsun Demet kimdir? Semiha Bezek kimdir, nereli yaşı kaç? hakkında sıcak gelişmeler basına aktarılmaya devam ediyor. Siz de 27 Eylül 2020 Pazar tarihli haberimize göz aratak Tövbeler Olsun Demet kimdir? Semiha Bezek kimdir, nereli yaşı kaç? hakkında en güncel bilgileri hemen okuyabilirsiniz.

27 Eylül 2020 Pazar 19:30
Tövbeler Olsun Demet kimdir? Semiha Bezek kimdir, nereli yaşı kaç?
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TRT 1 kanalının sezona damgasını vurmaya hazırlanan dizisi ‘Tövbeler Olsun’un kadrosunda Güven Kıraç, Erkan Can ve İpek Tuzcuoğlu gibi başarılı isimler yer alıyor. Dizinin tanıdık simalarından olan Demet karakteri, Kadir’in kardeşidir.

Tövbeler olsun Demet kimdir?

Tövbeler Olsun dizisinde Demet karakterini canlandıran oyuncunun gerçek adı Semiha Bezek’tir. 27 yaşındaki oyuncu aslen Mersinlidir. Fethiye’de kültür merkezinde birçok tiyatro oyununda yer alan oyuncu, Kadir Has Üniversitesi Konservatuar mezunudur.

Uzun boyu ve güzelliği ile dikkat çeken oyuncu, Miss Turkey yarışmasının finalistlerinden biri olmuştur. Oyunculuk alanında 7 Sanat Akademi ve Ayla Algan’dan eğitim almıştır. Kariyerine Muhteşem Yüzyıl dizisinde başlayan Semiha Bezek, Doksanlar dizisinde de Aysel rolüne hayat vermiştir. Başarılı oyuncu şimdilerde TRT 1 ekranlarında yayınlanan Tövbeler Olsun dizisinde rol alıyor.

Semiha Bezek’in rol aldığı yapımlar


Muhteşem Yüzyıl (2011)

Doksanlar  (2013)

Yeşil Deniz (2014)

Tövbeler Olsun (2020)



Son Güncelleme: 27.09.2020 19:30
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Anahtar Kelimeler:
Semiha BezekTövbeler Olsun
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