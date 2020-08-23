İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Emekli Maaşı 300 TL artabilir! Yeni düzenleme ile emekli maaşına zam geliyor
Son Dakika
Emekli Maaşı 300 TL artabilir!...
MHP Lideri Bahçeli’den ABD Başkan adayı Joe Biden’in açıklamalarına tepki!
Son Dakika
MHP Lideri Bahçeli’den ABD Başkan...
Bergüzar Korel, Fahrettin Koca ve Zehra Zümrüt Selçuk'a teşekkür etti
Son Dakika
Bergüzar Korel, Fahrettin Koca ve...
Ordu'da mezarlık manzaralı huzurevi!
Ordu'da mezarlık manzaralı huzurevi!

Tövbeler Olsun Demet kimdir? Semiha Bezek hakkında bilgiler

TRT 1 ekranlarında yayınlandığı ilk günden itibaren izleyicilerin beğenisini kazanan Tövbeler Olsun dizisinde Demet karakteri oldukça sevildi. Kadir'in kardeşi Demet karakterini canlandıran oyuncu Semiha Bezek hakkında bilgiler diziseverler tarafından araştırılmaya başlandı.

23 Ağustos 2020 Pazar 14:45
Tövbeler Olsun Demet kimdir? Semiha Bezek hakkında bilgiler
Takip Et:

TRT 1 kanalının sezona damgasını vurmaya hazırlanan dizisi ‘Tövbeler Olsun’un kadrosunda Güven Kıraç, Erkan Can ve İpek Tuzcuoğlu gibi başarılı isimler yer alıyor. Dizinin tanıdık simalarından olan Demet karakteri, Kadir’in kardeşidir.

Tövbeler olsun Demet kimdir?

Tövbeler Olsun dizisinde Demet karakterini canlandıran oyuncunun gerçek adı Semiha Bezek’tir. 27 yaşındaki oyuncu aslen Mersinlidir. Fethiye’de kültür merkezinde birçok tiyatro oyununda yer alan oyuncu, Kadir Has Üniversitesi Konservatuar mezunudur.

Uzun boyu ve güzelliği ile dikkat çeken oyuncu, Miss Turkey yarışmasının finalistlerinden biri olmuştur. Oyunculuk alanında 7 Sanat Akademi ve Ayla Algan’dan eğitim almıştır. Kariyerine Muhteşem Yüzyıl dizisinde başlayan Semiha Bezek, Doksanlar dizisinde de Aysel rolüne hayat vermiştir. Başarılı oyuncu şimdilerde TRT 1 ekranlarında yayınlanan Tövbeler Olsun dizisinde rol alıyor.

Semiha Bezek’in rol aldığı yapımlar


Muhteşem Yüzyıl (2011)

Doksanlar  (2013)

Yeşil Deniz (2014)

Tövbeler Olsun (2020)

 



Son Güncelleme: 23.08.2020 14:45
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Tövbeler OlsunSemiha Bezek
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fatih Portakal Fox TV'den ayrıldı mı? Ünlü sunucu hangi kanalda olacak?
Fatih Portakal Fox TV'den ayrıldı mı? Ünlü sunucu hangi kanalda olacak?
Çocuktan Al Haberi başvuru koşulları nedir? Yeni sunucu Doğa Rutkay oldu
Çocuktan Al Haberi başvuru koşulları nedir? Yeni sunucu Doğa Rutkay oldu
Babil yeni sezonunda Ozan Güven yer almayacak! Yeni başrol oyuncusu belli oldu
Babil yeni sezonunda Ozan Güven yer almayacak! Yeni başrol oyuncusu belli oldu
Bay Yanlış dizisi nerede çekiliyor?
Bay Yanlış dizisi nerede çekiliyor?
GDO Karakedi filmi bu akşam ekranlarda olacak
GDO Karakedi filmi bu akşam ekranlarda olacak
Babil dizisinden ayrılan Ozan Güven'in yerine gelecek isim belli oldu
Babil dizisinden ayrılan Ozan Güven'in yerine gelecek isim belli oldu

Popüler Haberler

Sadakatsizler dizisi oyuncu kadrosu ve oyuncuların hayatları!
2020 LGS tercihleri ne zaman başlayacak? 2020 LGS Tercih robotu ve tercih tarihleri
Taşeron işçi asgari ücret ve enflasyon maaş zammı kaç TL olacak? 4/D Taşeron işçiye zam yapılacak mı?
Anında gelir belgesi istemeden kredi veren bankalar ve kredi miktarları Ağustos 24 2020
Yeni iş yeri açacak olanlara bankaların sağladığı krediler ve başvuru şartları Ağustos 2020
2020 Veraset ve intikal vergisi hesaplaması nasıl yapılır?
Bilgisayar oyunlarının çocuk gelişimi üzerindeki olumlu etkileri nedir?
Mazot ve gübre desteği ne zaman ödeneceği merak edilmeye başlandı! İşte mazot ve gübre destekleme ödeme takvimi
Aviva Sigorta Bireysel Emeklilik başvurusu ve sorgulama işlemleri
Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 24 Ağustos 2020 Pazartesi E-devlet güncel evde bakım maaşı yatan şehirler listesi
SGK’dan teminat iadesi alma şartları nelerdir? 2020 Teminat iade yazısı nasıl yazılır?
2020 İstiridye mantar yetiştiriciliği maliyeti ve destekleme şartları
Kredi kartı harcama itirazı ne kadar sürer, kaç günde sonuçlanır?
Hakan Muhafız’ın 3. sezonun ne zaman başlayacak? Hakan Muhafız yeni sezon tarihi belli oldu!
İŞKUR TYP İşçi Alımı ile PTT'ye, Belediyeler, Adliyeler Hastaneler, Valiliklere işçi alımı yapılacak!
Halkbank mini emekli kredisi ile emeklilere 5.000 TL kredi kampanyası
Sonbahar ayları hangileridir? sonbahar mevsiminde hangi değişiklikler olur?
Özel hastanelerden alınan heyet raporu geçerli midir? Heyet raporu nereden, kaç günde alınır?
Bakıcı desteği nasıl alınır? Bakıcı desteği alma şartları nelerdir?
50.000 TL'ye alınabilecek ikinci el otomobiller
Kimler esnaf kredisi alabilir? 2020 Esnaf kefalet kredisi nasıl alınır?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.