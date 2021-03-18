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Tövbeler Olsun Demet kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Semiha Bezek kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar

Türkiye basınında hızlı bir şekilde dikkat odağı haline gelen Tövbeler Olsun Demet kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Semiha Bezek kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar haberinin yeni gelişmelerini öğrenmek için, 18 Mart 2021 tarihli haberimizi okuyabilirsiniz.

18 Mart 2021 Perşembe 19:31
Tövbeler Olsun Demet kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Semiha Bezek kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
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TRT 1 kanalının sezona damgasını vurmaya hazırlanan dizisi ‘Tövbeler Olsun’un kadrosunda Güven Kıraç, Erkan Can ve İpek Tuzcuoğlu gibi başarılı isimler yer alıyor. Dizinin tanıdık simalarından olan Demet karakteri, Kadir’in kardeşidir.

Tövbeler olsun Demet kimdir?

Tövbeler Olsun dizisinde Demet karakterini canlandıran oyuncunun gerçek adı Semiha Bezek’tir. 27 yaşındaki oyuncu aslen Mersinlidir. Fethiye’de kültür merkezinde birçok tiyatro oyununda yer alan oyuncu, Kadir Has Üniversitesi Konservatuar mezunudur.

Uzun boyu ve güzelliği ile dikkat çeken oyuncu, Miss Turkey yarışmasının finalistlerinden biri olmuştur. Oyunculuk alanında 7 Sanat Akademi ve Ayla Algan’dan eğitim almıştır. Kariyerine Muhteşem Yüzyıl dizisinde başlayan Semiha Bezek, Doksanlar dizisinde de Aysel rolüne hayat vermiştir. Başarılı oyuncu şimdilerde TRT 1 ekranlarında yayınlanan Tövbeler Olsun dizisinde rol alıyor.

Semiha Bezek’in rol aldığı yapımlar

Muhteşem Yüzyıl (2011)

Doksanlar  (2013)

Yeşil Deniz (2014)

Tövbeler Olsun (2020)



Son Güncelleme: 18.03.2021 19:31
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Anahtar Kelimeler:
Semiha BezekTövbeler Olsun
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