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Tövbeler Olsun Demet kimdir? Gerçek adı ne? Semiha Bezek oynadığı diziler

Basında yer almaya başladığı ilk günden itibaren okurlarımızın merak ettikleri Tövbeler Olsun Demet kimdir? Gerçek adı ne? Semiha Bezek oynadığı diziler konusunda yeni ayrıntılar gündeme aktarılmaya devam ediyor. 27 Aralık 2020 Pazar günü yayınlanan haberimize göz atarak, Tövbeler Olsun Demet kimdir? ile ilgili güncel gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

27 Aralık 2020 Pazar 19:31
Tövbeler Olsun Demet kimdir? Gerçek adı ne? Semiha Bezek oynadığı diziler
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TRT 1 kanalının sezona damgasını vurmaya hazırlanan dizisi ‘Tövbeler Olsun’un kadrosunda Güven Kıraç, Erkan Can ve İpek Tuzcuoğlu gibi başarılı isimler yer alıyor. Dizinin tanıdık simalarından olan Demet karakteri, Kadir’in kardeşidir.

Tövbeler olsun Demet kimdir?

Tövbeler Olsun dizisinde Demet karakterini canlandıran oyuncunun gerçek adı Semiha Bezek’tir. 27 yaşındaki oyuncu aslen Mersinlidir. Fethiye’de kültür merkezinde birçok tiyatro oyununda yer alan oyuncu, Kadir Has Üniversitesi Konservatuar mezunudur.

Uzun boyu ve güzelliği ile dikkat çeken oyuncu, Miss Turkey yarışmasının finalistlerinden biri olmuştur. Oyunculuk alanında 7 Sanat Akademi ve Ayla Algan’dan eğitim almıştır. Kariyerine Muhteşem Yüzyıl dizisinde başlayan Semiha Bezek, Doksanlar dizisinde de Aysel rolüne hayat vermiştir. Başarılı oyuncu şimdilerde TRT 1 ekranlarında yayınlanan Tövbeler Olsun dizisinde rol alıyor.

Semiha Bezek’in rol aldığı yapımlar

Muhteşem Yüzyıl (2011)

Doksanlar  (2013)

Yeşil Deniz (2014)

Tövbeler Olsun (2020)



Son Güncelleme: 27.12.2020 19:31
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Anahtar Kelimeler:
Semiha BezekTövbeler Olsun
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