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Tövbeler Olsun Demet karakterini kim canlandırıyor? Semiha Bezek biyografisi ve rol Aldığı Yapımlar

19:30 sularında basına yansıyan Tövbeler Olsun Demet karakterini kim canlandırıyor? Semiha Bezek biyografisi ve rol Aldığı Yapımlar haberine ilişkin yeni ayrıntılar gündeme gelmeye devam ediyor. Ekim 11 2020 tarihli haberimizi okuyarak sıcak gelişmelerden anlık olarak haberdar olabilirsiniz.

11 Ekim 2020 Pazar 19:30
Tövbeler Olsun Demet karakterini kim canlandırıyor? Semiha Bezek biyografisi ve rol Aldığı Yapımlar
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TRT 1 kanalının sezona damgasını vurmaya hazırlanan dizisi ‘Tövbeler Olsun’un kadrosunda Güven Kıraç, Erkan Can ve İpek Tuzcuoğlu gibi başarılı isimler yer alıyor. Dizinin tanıdık simalarından olan Demet karakteri, Kadir’in kardeşidir.

Tövbeler olsun Demet kimdir?

Tövbeler Olsun dizisinde Demet karakterini canlandıran oyuncunun gerçek adı Semiha Bezek’tir. 27 yaşındaki oyuncu aslen Mersinlidir. Fethiye’de kültür merkezinde birçok tiyatro oyununda yer alan oyuncu, Kadir Has Üniversitesi Konservatuar mezunudur.

Uzun boyu ve güzelliği ile dikkat çeken oyuncu, Miss Turkey yarışmasının finalistlerinden biri olmuştur. Oyunculuk alanında 7 Sanat Akademi ve Ayla Algan’dan eğitim almıştır. Kariyerine Muhteşem Yüzyıl dizisinde başlayan Semiha Bezek, Doksanlar dizisinde de Aysel rolüne hayat vermiştir. Başarılı oyuncu şimdilerde TRT 1 ekranlarında yayınlanan Tövbeler Olsun dizisinde rol alıyor.

Semiha Bezek’in rol aldığı yapımlar


Muhteşem Yüzyıl (2011)

Doksanlar  (2013)

Yeşil Deniz (2014)

Tövbeler Olsun (2020)



Son Güncelleme: 11.10.2020 19:30
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Semiha BezekTövbeler Olsun
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