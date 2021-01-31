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Tövbeler Olsun Demet karakteri kimdir? Semiha Bezek kimdir, nereli, kaç yaşında?

Tövbeler Olsun Demet karakteri kimdir? Semiha Bezek kimdir, nereli, kaç yaşında? haberine dair sıcak ayrıntılar editörlerimiz tarafından gündeme aktarılmaya devam ediyor. Siz de 31.01.2021 tarihli haberimize göz atarak, haberin en yeni gelişmelerinden anında haberdar olabilirsiniz.

31 Ocak 2021 Pazar 19:30
Tövbeler Olsun Demet karakteri kimdir? Semiha Bezek kimdir, nereli, kaç yaşında?
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TRT 1 kanalının sezona damgasını vurmaya hazırlanan dizisi ‘Tövbeler Olsun’un kadrosunda Güven Kıraç, Erkan Can ve İpek Tuzcuoğlu gibi başarılı isimler yer alıyor. Dizinin tanıdık simalarından olan Demet karakteri, Kadir’in kardeşidir.

Tövbeler olsun Demet kimdir?

Tövbeler Olsun dizisinde Demet karakterini canlandıran oyuncunun gerçek adı Semiha Bezek’tir. 27 yaşındaki oyuncu aslen Mersinlidir. Fethiye’de kültür merkezinde birçok tiyatro oyununda yer alan oyuncu, Kadir Has Üniversitesi Konservatuar mezunudur.

Uzun boyu ve güzelliği ile dikkat çeken oyuncu, Miss Turkey yarışmasının finalistlerinden biri olmuştur. Oyunculuk alanında 7 Sanat Akademi ve Ayla Algan’dan eğitim almıştır. Kariyerine Muhteşem Yüzyıl dizisinde başlayan Semiha Bezek, Doksanlar dizisinde de Aysel rolüne hayat vermiştir. Başarılı oyuncu şimdilerde TRT 1 ekranlarında yayınlanan Tövbeler Olsun dizisinde rol alıyor.

Semiha Bezek’in rol aldığı yapımlar

Muhteşem Yüzyıl (2011)

Doksanlar  (2013)

Yeşil Deniz (2014)

Tövbeler Olsun (2020)



Son Güncelleme: 31.01.2021 19:30
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Anahtar Kelimeler:
Semiha BezekTövbeler Olsun
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