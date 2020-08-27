Tövbeler Olsun Cemre Kimdir? Merve Erdoğan hakkında bilgiler

TRT 1 kanalının sezona damgasını vurmaya hazırlanan dizisi ‘Tövbeler Olsun’un kadrosunda Güven Kıraç, Erkan Can ve İpek Tuzcuoğlu gibi başarılı isimler yer alıyor. Dizinin tanıdık simalarından olan Cemre karakteri ise izleyicilerin ilgisini topladı.

Tövbeler Olsun Cemre karakteri kimdir?

Cemre karakteri, Namzet Horanta’nın gelinidir. Sinan ile evli olan Cemre’nin Ayşe adında bir küçük kızı vardır. Tövbeler Olsun dizisinde Cemre karakterine hayat veren oyuncu, birçok kişinin ‘Bücür Cadı’ dizisinden tanıdığı Merve Erdoğan. 22 Haziran 1991 yılında doğan Merve Erdoğan, Kadir Has Üniversitesi’nin Tiyatro Bölümünden mezundur.

Küçük yaşlardan beri oyunculuk yapan ve adını ‘Bücür Cadı’ dizisiyle duyuran Erdoğan, dizide Zeliş karakterine hayat vermiş ve sonrasında bir süre ekranlara ara vermiştir. ‘Arka Sıradakiler’ adlı dizi ile televizyona geri dönen oyuncu, farklı yapımlarda rol alarak oyunculuk kariyerini sürdürmektedir.

Merve Erdoğan’ın rol aldığı yapımlar

-Ayrı Dünyalar (1997)

-Küçük İbo (1997)

-Örümcek (1998)

-Bücür Cadı (1999)

-Büyük Buluşma (2005)

-Beşinci Boyut (2006)

-Yumurta (2007)

-Arka Sıradakiler (2007)

-Bir Ömür Yetmez (2011)

-Emret Komutanım Yeniden (2013)

-Sevdaluk (2013)

-Çelo (2016)

-Yalaza (2017)

-Aşk ve Mavi (2018)

-Tövbeler Olsun (2020)