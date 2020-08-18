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Tövbeler Olsun Cemre Karakterini Kim Canlandırıyor? Merve Erdoğan Kimdir?

TRT 1 ekranlarında yayınlandığı ilk günden itibaren izleyicilerin beğenisini toplayan Tövbeler Olsun dizisinde Cemre karakteri oldukça sevildi. Sinan'ın karısı olan Cemre karakterini canlandıran oyuncu Merve Erdoğan diziseverler tarafından araştırılmaya başlandı.

18 Ağustos 2020 Salı 01:51
Tövbeler Olsun Cemre Karakterini Kim Canlandırıyor? Merve Erdoğan Kimdir?
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TRT 1’in sevilen dizilerinden birisi olan Tövbeler Olsun dizisinin kadrosuna yeni bir oyuncu dahil oldu. Dizide bulunan Sinan karakterinin eşi olarak diziye dahil olacak karakterin Cemre Horanta adı ile dizide olacağı duyuruldu.

Tövbeler Olsun dizisi Cemre kimdir?

Her Pazar TRT 1 ekranlarında sevenleri ile buluşan Tövbeler Olsun dizisine yeni bir karakter dahil oldu. Dizide Sinan’ın eşi olarak bulunacak Cemre Horanta adlı karakteri ise Merve Erdoğan canlandıracak.

Merve Erdoğan kimdir?


1991 Niğde doğumlu olan Merve Erdoğan, Özel Moda Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesi'nde oyunculuk eğitimlerine başladı. Kadir Has Üniversitesi’nde Tiyatro Bölümü’nü okuyan güzel oyuncu yıllar önce yayınlanan Bücür Cadı dizisi ile adını duyurmuştur. Bu diziden sonra oyunculuk eğitimlerine ağırlık veren başarılı oyuncu, birçok sanat akademisinde oyunculuk eğitimleri ile kendini geliştirmiştir.

Merve Erdoğan daha önce hangi dizi ve programlarda yer aldı?

Son olarak Tövbeler Olsun dizi ekibine katılan güzel oyuncu Merve Erdoğan birçok başarılı yapımda boy göstermiştir. Bu yapımlar şu şekildedir:

  • 1997 – Ayrı Dünyalar
  • 1998 – Örümcek
  • 1999 – Bücür Cadı
  • 2005 – Büyük Buluşma
  • 2006 – Beşinci Boyut
  • 2007-2012 – Arka Sıradakiler
  • 2011-2012 – Bir Ömür Yetmez
  • 2013 – Emret Komutanım Yeniden
  • 2013 – Sevdaluk
  • 2017- Yalaza

Tövbeler Olsun Cemre nasıl bir karakter?

Cemre karakteri dizide üvey kayınvalidesinin memnun etmek için var gücüyle çalışır. Kocasının söz sahibi olmasını isteyen Cemre, evde hizmetçi gibi çalıştırılmasından dolayı büyük sıkıntı çekmektedir. Bu durumu düzeltmesi için kocası Sinan’a baskı yapan Cemre, Sinan’ın para kazanması için onu desteklemektedir.

Tövbeler Olsun dizisinde Cemre’nin elbise ve kıyafetleri

Dizide ev hanımı olarak göze çarpan Cemre karakterinin giyimi günlük tarzdadır. Ev işleri ile uğraşan ve evin dışına çok çıkmayan Cemre genellikle elbise giymektedir.



Son Güncelleme: 18.08.2020 01:51
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