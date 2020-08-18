Tövbeler Olsun Cemre Karakterini Kim Canlandırıyor? Merve Erdoğan Kimdir?

TRT 1’in sevilen dizilerinden birisi olan Tövbeler Olsun dizisinin kadrosuna yeni bir oyuncu dahil oldu. Dizide bulunan Sinan karakterinin eşi olarak diziye dahil olacak karakterin Cemre Horanta adı ile dizide olacağı duyuruldu.
Tövbeler Olsun dizisi Cemre kimdir?
Her Pazar TRT 1 ekranlarında sevenleri ile buluşan Tövbeler Olsun dizisine yeni bir karakter dahil oldu. Dizide Sinan’ın eşi olarak bulunacak Cemre Horanta adlı karakteri ise Merve Erdoğan canlandıracak.
Merve Erdoğan kimdir?
Merve Erdoğan daha önce hangi dizi ve programlarda yer aldı?
Son olarak Tövbeler Olsun dizi ekibine katılan güzel oyuncu Merve Erdoğan birçok başarılı yapımda boy göstermiştir. Bu yapımlar şu şekildedir:
- 1997 – Ayrı Dünyalar
- 1998 – Örümcek
- 1999 – Bücür Cadı
- 2005 – Büyük Buluşma
- 2006 – Beşinci Boyut
- 2007-2012 – Arka Sıradakiler
- 2011-2012 – Bir Ömür Yetmez
- 2013 – Emret Komutanım Yeniden
- 2013 – Sevdaluk
- 2017- Yalaza
Tövbeler Olsun Cemre nasıl bir karakter?
Cemre karakteri dizide üvey kayınvalidesinin memnun etmek için var gücüyle çalışır. Kocasının söz sahibi olmasını isteyen Cemre, evde hizmetçi gibi çalıştırılmasından dolayı büyük sıkıntı çekmektedir. Bu durumu düzeltmesi için kocası Sinan’a baskı yapan Cemre, Sinan’ın para kazanması için onu desteklemektedir.
Tövbeler Olsun dizisinde Cemre’nin elbise ve kıyafetleri
Dizide ev hanımı olarak göze çarpan Cemre karakterinin giyimi günlük tarzdadır. Ev işleri ile uğraşan ve evin dışına çok çıkmayan Cemre genellikle elbise giymektedir.