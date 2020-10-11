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Tövbeler Olsun bitti mi, yayından kaldırıldı mı? 11 Ekim TRT 1 Tövbeler Olsun 11 Ekim neden yok?

Pazar günü sitemizde yer verdiğimiz Tövbeler Olsun bitti mi, yayından kaldırıldı mı? 11 Ekim TRT 1 Tövbeler Olsun 11 Ekim neden yok? haberi ile ilgili yeni gelişmeler basına yansımaya devam ediyor. Ekim 11 2020 tarihli haberimizi okuyarak en yeni ayrıntıları siz de hemen öğrenebilirsiniz.

11 Ekim 2020 Pazar 00:00
Tövbeler Olsun bitti mi, yayından kaldırıldı mı? 11 Ekim TRT 1 Tövbeler Olsun 11 Ekim neden yok?
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Yayın hayatı 9 hafta olan ve TRT 1 aracılığı ile ekranlara gelen Tövbeler Olsun dizisi her hafta Pazar günü yayınlanmaktaydı. Kendine kısa sürede izleyici kitlesi oluşturan dizi ise hayranlarını 11 Ekim tarihinde yani Pazar akşamı yayınlanmama haberi ile şaşırttı. Tövbeler Olsun adlı dizinin yönetmenlik görevinde Serdar Akar oturmakta yapımcısı ise Mustafa Fener’ dir. Başrollerinde ise Erkan Can, Güven Kıraç, Sercan Badur, Ünal Silver, Çiçek Didigil ve İpek Tuzcuoğlu gibi isimlerden oluşuyor.


Tövbeler Olsun dizisi ise yayından temelli kaldırılmıyor, 11 Ekim Pazar günü UEFA Uluslar Liginde Rusya vs Türkiye karşılaşması için ara verilecek. Rusya-Türkiye maçının TRT 1 ekranları gelecek olması nedeniyle Tövbeler Olsun dizisi 11 Ekim Pazar tarihinde ekranlarda olmayacak. Dizinin 10’ uncu bölümünün ise haftaya yani 18 Ekim Pazar gününde tekrar TRT1 ekranlarında olacak.



Son Güncelleme: 11.10.2020 00:00
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