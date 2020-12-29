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Tövbeler Olsun Anıl kimdir? Batuhan Aydar hakkında bilgiler 29 Aralık 2020 Salı

Yayınlandığı ilk günden bu yana dikkatleri üzerine toplayan Tövbeler Olsun Anıl kimdir? Batuhan Aydar hakkında bilgiler haberi ile ilgili olarak yeni gelişmeleri öğrenmek istiyorsanız 29-12-2020 tarihli haberimizi okuyabilirsiniz.

29 Aralık 2020 Salı 17:26
Tövbeler Olsun Anıl kimdir? Batuhan Aydar hakkında bilgiler 29 Aralık 2020 Salı
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Tövbeler Olsun dizisinde Anıl karakterini canlandıracak isim ortaya çıktı. TRT 1 ekranlarında Eylül ayı itibariyle ekranlara gelmesi beklenen Tövbeler Olsun dizisinde oyuncular da belli olmaya başladı. Komedi dizisi Tövbeler Olsun’da kritik karakterlerden birisi olan Anıl’a Batuhan Aydar hayat verecek.

Tövbeler Olsun Anıl karakteri kimdir?

Avukat Anıl karakterinin avukat olmasında Osman Necipli büyük yardımlarda bulunmuştur. Anıl, Hukuk öğrenimini tamamlamış ve Horanto Holding’de işe başlamıştır. Holdingdeki hukuksal işlemleri yürüten Anıl zor günler yaşayacaktır.

Tövbeler Olsun Batuhan Aydar kimdir?

9 Ağustos 1990 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelen Batuhan Aydar, açık öğretim Radyo ve Televizyon bölümü mezunudur. 1991’de ilk defa reklam filmiyle kameraların karşısına çıkan Aydar şuana kadar birçok yapımda rol aldı.

Batuhan Aydar’ın rol aldığı yapımlar ise;

Tövbeler Olsun

Kız Babası

Her Zaman Kalbimdesin

Yalaza

Aşk Ve Gurur

Hayat Sevince Güzel

Sekerat Son

İlişkiler

Ayşecik

Ötesiz İnsanlar 2

Evimiz Olacak Mı?

Ötesiz İnsanlar 1



Son Güncelleme: 29.12.2020 17:26
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Anahtar Kelimeler:
Batuhan AydarTövbeler Olsun
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