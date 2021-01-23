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Tövbeler Olsun Anıl kimdir? Batuhan Aydar hakkında bilgiler 23 Ocak 2021 Cumartesi

Tövbeler Olsun Anıl kimdir? Batuhan Aydar hakkında bilgiler ile ilgili yeni ayrıntılar 23 Ocak 2021 Cumartesi tarihinde internet ve yazılı basınla paylaşılmaya devam ediyor. 23 Ocak 2021 gününe ait Tövbeler Olsun Anıl kimdir? Batuhan Aydar hakkında bilgiler hakkında tüm güncel detayları sitemizden okuyabilirsiniz.

23 Ocak 2021 Cumartesi 04:11
Tövbeler Olsun Anıl kimdir? Batuhan Aydar hakkında bilgiler 23 Ocak 2021 Cumartesi
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Tövbeler Olsun dizisinde Anıl karakterini canlandıracak isim ortaya çıktı. TRT 1 ekranlarında Eylül ayı itibariyle ekranlara gelmesi beklenen Tövbeler Olsun dizisinde oyuncular da belli olmaya başladı. Komedi dizisi Tövbeler Olsun’da kritik karakterlerden birisi olan Anıl’a Batuhan Aydar hayat verecek.

Tövbeler Olsun Anıl karakteri kimdir?

Avukat Anıl karakterinin avukat olmasında Osman Necipli büyük yardımlarda bulunmuştur. Anıl, Hukuk öğrenimini tamamlamış ve Horanto Holding’de işe başlamıştır. Holdingdeki hukuksal işlemleri yürüten Anıl zor günler yaşayacaktır.

Tövbeler Olsun Batuhan Aydar kimdir?

9 Ağustos 1990 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelen Batuhan Aydar, açık öğretim Radyo ve Televizyon bölümü mezunudur. 1991’de ilk defa reklam filmiyle kameraların karşısına çıkan Aydar şuana kadar birçok yapımda rol aldı.

Batuhan Aydar’ın rol aldığı yapımlar ise;

Tövbeler Olsun

Kız Babası

Her Zaman Kalbimdesin

Yalaza

Aşk Ve Gurur

Hayat Sevince Güzel

Sekerat Son

İlişkiler

Ayşecik

Ötesiz İnsanlar 2

Evimiz Olacak Mı?

Ötesiz İnsanlar 1



Son Güncelleme: 23.01.2021 04:11
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Anahtar Kelimeler:
Batuhan AydarTövbeler Olsun
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