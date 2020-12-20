İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Fenerbahçe'nin İdari Menajeri Volkan Ballı, koronavirüse yakalandı
Son Dakika
Fenerbahçe'nin İdari Menajeri Volkan Ballı,...
Ara tatil sonrası yüz yüze eğitim kademeli açılabilir
Son Dakika
Ara tatil sonrası yüz yüze...
Yeni düzenlemeler uygulanmaya başladı! İl ve ilçe tabela bilgilerinde yeni dönem
Son Dakika
Yeni düzenlemeler uygulanmaya başladı! İl...
Kızının bikinili fotoğraflarına ateş püsküren Coşkun Sabah'tan olay yaratacak sözler!
Kızının bikinili fotoğraflarına ateş püsküren...

Tövbeler Olsun Anıl kimdir? Batuhan Aydar hakkında bilgiler 20 Aralık 2020 Pazar

Gündemi bir süredir meşgul eden Tövbeler Olsun Anıl kimdir? Batuhan Aydar hakkında bilgiler haberine dair en merak ettiğiniz kritik gelişmeler 20.12.2020 tarihli haberimizde yer alıyor. Hemen okuyun, ayrıntıları kaçırmayın!

20 Aralık 2020 Pazar 13:25
Tövbeler Olsun Anıl kimdir? Batuhan Aydar hakkında bilgiler 20 Aralık 2020 Pazar
Takip Et:

Tövbeler Olsun dizisinde Anıl karakterini canlandıracak isim ortaya çıktı. TRT 1 ekranlarında Eylül ayı itibariyle ekranlara gelmesi beklenen Tövbeler Olsun dizisinde oyuncular da belli olmaya başladı. Komedi dizisi Tövbeler Olsun’da kritik karakterlerden birisi olan Anıl’a Batuhan Aydar hayat verecek.

Tövbeler Olsun Anıl karakteri kimdir?

Avukat Anıl karakterinin avukat olmasında Osman Necipli büyük yardımlarda bulunmuştur. Anıl, Hukuk öğrenimini tamamlamış ve Horanto Holding’de işe başlamıştır. Holdingdeki hukuksal işlemleri yürüten Anıl zor günler yaşayacaktır.

Tövbeler Olsun Batuhan Aydar kimdir?

9 Ağustos 1990 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelen Batuhan Aydar, açık öğretim Radyo ve Televizyon bölümü mezunudur. 1991’de ilk defa reklam filmiyle kameraların karşısına çıkan Aydar şuana kadar birçok yapımda rol aldı.

Batuhan Aydar’ın rol aldığı yapımlar ise;

Tövbeler Olsun

Kız Babası

Her Zaman Kalbimdesin

Yalaza

Aşk Ve Gurur

Hayat Sevince Güzel

Sekerat Son

İlişkiler

Ayşecik

Ötesiz İnsanlar 2

Evimiz Olacak Mı?

Ötesiz İnsanlar 1



Son Güncelleme: 20.12.2020 13:25
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Batuhan AydarTövbeler Olsun
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Survivor 2021 kadrosunda yer alan isimler! Yeni sezonda yarışacağı iddia edilen kişiler
Survivor 2021 kadrosunda yer alan isimler! Yeni sezonda yarışacağı iddia edilen kişiler
Survivor yarışmasıyla adını duyuran Evrim Keklik, MasterChef Türkiye'ye konuk olacak
Survivor yarışmasıyla adını duyuran Evrim Keklik, MasterChef Türkiye'ye konuk olacak
MasterChef'te Evrim'in hatası Barbaros-Evrim ikilisine yarışma kaybettirdi
MasterChef'te Evrim'in hatası Barbaros-Evrim ikilisine yarışma kaybettirdi
Survivor 2020 yarışmacısı Berkan Karabulut MasterChef Türkiye'ye konuk olarak katılacak
Survivor 2020 yarışmacısı Berkan Karabulut MasterChef Türkiye'ye konuk olarak katılacak
Kim Milyoner Olmak İster Piri Reis sorusunun yanıtı
Kim Milyoner Olmak İster Piri Reis sorusunun yanıtı
Survivor Cemal Can Canseven kimdir?
Survivor Cemal Can Canseven kimdir?

Popüler Haberler

Telefon bataryasının ömrü nasıl uzatılır? 20 Aralık 2020 Pazar
2020 bedelli askerlik kredisini hangi bankalar veriyor? Bankaların bedelli askerlik kredisi şartları belli oldu 20 Aralık 2020 Pazar
Tövbeler Olsun Anıl kimdir? Batuhan Aydar hakkında bilgiler 20 Aralık 2020 Pazar
Hangi meslekler yıpranma payı ile erken emekli olabilecek? 49 yaşında emekli olunabilecek
SGK Yurtdışı Borçlanması nasıl yapılır? Gerekli Belgeler nelerdir?
Bu sene aşure günü ne zaman? Aşure günü ne yapmak gerekir? Aşure günü ne zaman başlıyor?
Bulgaristan'da asgari ücret ve çalışma şartları nasıl? 2020
Rusya asgari ücret ne kadar? 2020 Rusya yaşam şartları nasıl?
Fakirlik maaşı almanın şartları ve başvuru adımları 2020
Üniversite kayıtları ne zaman başlayacak? 2020 Üniversite kayıtları için gerekli belge ve evraklar nelerdir?
ÖSYM YKS, EKPSS ve KPSS sınav tarihleri belli oldu! ÖSYM 2020 sınav takvimini açıkladı
Dibek kahvesi nedir? Dibek kahvesinin özelliği ve faydaları nelerdir? Dibek kahvesi nasıl hazırlanır ve içilir?
Evde yemek yaparak nasıl para kazanılır? Evde yemek yapma işi detayları
2019 AÖL sınav sonuçları açıklandı mı? Açık lise sınav takvimi yayınlandı mı?
2020 MEB Sözleşmeli öğretmen atamaları sonrası branş bazında oluşan taban puanlar
Emeklilere sıfır faizli ( faizsiz ) kredi veren bankalar
Muhtaç aylığı ne kadar? 2020 muhtaç aylığı kimler alabilir
Bedelli askerlik ücreti kredi kartı ile yapılabilecek mi? 2020 bedelli askerlik kredisi nasıl alınır?
Acemi Anneler dizisi Beyza kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Melis Yıldıran kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Moldova asgari ücret ve yaşam maliyeti ne kadar? 2020
Hakan Hatipoğlu kimdir, yaşı, boyu, kilosu ve İnstagram hesabı

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.