İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Ekvador’da spor muhabiri canlı yayında silahlı soyguna uğradı
Ekvador’da spor muhabiri canlı yayında...
Yarın o iki ilde kar tatili
Son Dakika
Yarın o iki ilde kar...
Kafe ve restoranların açılmasında hangi önlemler alınacak? İşte TSE standartları..
Son Dakika
Kafe ve restoranların açılmasında hangi...
Cüneyt Çakır 21. yüzyılın en iyi 2. hakemi seçildi
Cüneyt Çakır 21. yüzyılın en...

Tövbeler Olsun Anıl kimdir? Batuhan Aydar hakkında bilgiler 19 Şubat 2021 Cuma

Birçok kişinin merak ettiği Tövbeler Olsun Anıl kimdir? Batuhan Aydar hakkında bilgiler haberinin yeni ayrıntıları, paylaşılmaya devam ediyor. Hemen şimdi 19 Şubat 2021 Cuma günü yayınlanan haberimizi inceleyerek, Tövbeler Olsun Anıl kimdir? konusunda merak ettiklerinizi keşfedebilirsiniz.

19 Şubat 2021 Cuma 16:19
Tövbeler Olsun Anıl kimdir? Batuhan Aydar hakkında bilgiler 19 Şubat 2021 Cuma
Takip Et:

Tövbeler Olsun dizisinde Anıl karakterini canlandıracak isim ortaya çıktı. TRT 1 ekranlarında Eylül ayı itibariyle ekranlara gelmesi beklenen Tövbeler Olsun dizisinde oyuncular da belli olmaya başladı. Komedi dizisi Tövbeler Olsun’da kritik karakterlerden birisi olan Anıl’a Batuhan Aydar hayat verecek.

Tövbeler Olsun Anıl karakteri kimdir?

Avukat Anıl karakterinin avukat olmasında Osman Necipli büyük yardımlarda bulunmuştur. Anıl, Hukuk öğrenimini tamamlamış ve Horanto Holding’de işe başlamıştır. Holdingdeki hukuksal işlemleri yürüten Anıl zor günler yaşayacaktır.

Tövbeler Olsun Batuhan Aydar kimdir?

9 Ağustos 1990 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelen Batuhan Aydar, açık öğretim Radyo ve Televizyon bölümü mezunudur. 1991’de ilk defa reklam filmiyle kameraların karşısına çıkan Aydar şuana kadar birçok yapımda rol aldı.

Batuhan Aydar’ın rol aldığı yapımlar ise;

Tövbeler Olsun

Kız Babası

Her Zaman Kalbimdesin

Yalaza

Aşk Ve Gurur

Hayat Sevince Güzel

Sekerat Son

İlişkiler

Ayşecik

Ötesiz İnsanlar 2

Evimiz Olacak Mı?

Ötesiz İnsanlar 1



Son Güncelleme: 19.02.2021 16:19
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Batuhan AydarTövbeler Olsun
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İşte Bu Benim Masalım 1.7 puanla Türk dizi tarihinin en kötüsü
İşte Bu Benim Masalım 1.7 puanla Türk dizi tarihinin en kötüsü
Lalegül TV Cübbeli Hoca sohbet programı neden yok, ne zaman başlayacak?
Lalegül TV Cübbeli Hoca sohbet programı neden yok, ne zaman başlayacak?
Your Honor dizisi konusu nedir? Hakim dizisi hangi kanalda yayınlanacak?
Your Honor dizisi konusu nedir? Hakim dizisi hangi kanalda yayınlanacak?
Mucize Doktor Ali Vefa'ya ne oldu? Ali Vefa diziden ayrılacak mı?
Mucize Doktor Ali Vefa'ya ne oldu? Ali Vefa diziden ayrılacak mı?
Cennet Mahallesi dizisinin meşhur evi satışa çıkarıldı
Cennet Mahallesi dizisinin meşhur evi satışa çıkarıldı
Exxen'de yayınlanan İşte Bu Benim Masalım dizisine kötü haber!
Exxen'de yayınlanan İşte Bu Benim Masalım dizisine kötü haber!

Popüler Haberler

Telefon bataryasının ömrü nasıl uzatılır? 19 Şubat 2021 Cuma
2020 bedelli askerlik kredisini hangi bankalar veriyor? Bankaların bedelli askerlik kredisi şartları belli oldu 19 Şubat 2021 Cuma
Tövbeler Olsun Anıl kimdir? Batuhan Aydar hakkında bilgiler 19 Şubat 2021 Cuma
Hangi meslekler yıpranma payı ile erken emekli olabilecek? 49 yaşında emekli olunabilecek
SGK Yurtdışı Borçlanması nasıl yapılır? Gerekli Belgeler nelerdir?
Bu sene aşure günü ne zaman? 2021 Aşure günü ne zaman başlıyor? Aşure günü anlamı ve önemi
Bulgaristan asgari ücreti ne kadar? 2021
2021 Rusya asgari ücret ne kadar?
Yoksulluk maaşı için nereye başvurulur? 2021 fakirlik maaşı başvurusu nasıl yapılır?
Doğan Cüceloğlu ölüm nedeni belli oldu mu? Doğan Cüceloğlu öldürüldü mü, öldü mü?
Cacabey kimdir, ne demek? Bahçeli'nin isim önerisi Cacabey uzay alanındaki çalışmaları neler? Cacabey Medresesi nerededir?
Wikipedia ne zaman açılacak? 2020 AYM mahkeme kararı ne zaman uygulanacak?
Wuhan nerededir? Haritadaki yeri neresidir? Wuhan nüfusu 2020’de ne kadar oldu? Corona virüsünden kaç kişi öldü?
Ziraat Bankası genç çiftçi akademisi nedir? Kimler nasıl başvurabilir? Ziraat Bankası genç çiftçi başvuru şartları
MEB 2020-2021 İlkokul, ortaokul liseler yüz yüze eğitime ne zaman açılacak?
Muhtaç aylığı için başvuru şartları nelerdir? 2021 muhtaç aylığı kaç para
TJK canlı 19 Şubat 2021 at yarışı altılı sonuçları
ÇYDD burs başvuruları nasıl yapılır? 2021 ÇYDD burs başvurusu ne zaman
2021 asgari ücretin 1/3'i nedir? G0 nedir?
Emanet dizisi İkbal kimdir? Gerçek adı nedir? Gülay Özdem nereli, yaşı kaç?
İcralık olmaktan kurtulmanın yolları nelerdir?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.