İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Bakan Koca duyurdu: Sağlık çalışanlarına verilen ek ödemelerde köklü değişiklik!
Son Dakika
Bakan Koca duyurdu: Sağlık çalışanlarına...
Uzmanlardan 'TikTok' uygulaması için ailelere flaş uyarı!
Son Dakika
Uzmanlardan 'TikTok' uygulaması için ailelere...
Otomotivde yeni taksit düzenlemesi! Resmi Gazete'de yayımlandı
Son Dakika
Otomotivde yeni taksit düzenlemesi! Resmi...
Dünyaca ünlü model Gigi Hadid, yanlışlıkla kızının yüzünü paylaştı
Son Dakika
Dünyaca ünlü model Gigi Hadid,...

Tövbeler Olsun Anıl kimdir? Batuhan Aydar hakkında bilgiler 18 Mart 2021 Perşembe

Tövbeler Olsun Anıl kimdir? Batuhan Aydar hakkında bilgiler hakkında okurlarımız tarafından merak edilen birçok sıcak gelişme gündeme gelmeye devam ediyor. Bu sıcak gelişmelere yer verdiğimiz 18.03.2021 tarihli haberimizi okuyarak, tüm ayrıntıları öğrenebilirsiniz.

18 Mart 2021 Perşembe 19:32
Tövbeler Olsun Anıl kimdir? Batuhan Aydar hakkında bilgiler 18 Mart 2021 Perşembe
Takip Et:

Tövbeler Olsun dizisinde Anıl karakterini canlandıracak isim ortaya çıktı. TRT 1 ekranlarında Eylül ayı itibariyle ekranlara gelmesi beklenen Tövbeler Olsun dizisinde oyuncular da belli olmaya başladı. Komedi dizisi Tövbeler Olsun’da kritik karakterlerden birisi olan Anıl’a Batuhan Aydar hayat verecek.

Tövbeler Olsun Anıl karakteri kimdir?

Avukat Anıl karakterinin avukat olmasında Osman Necipli büyük yardımlarda bulunmuştur. Anıl, Hukuk öğrenimini tamamlamış ve Horanto Holding’de işe başlamıştır. Holdingdeki hukuksal işlemleri yürüten Anıl zor günler yaşayacaktır.

Tövbeler Olsun Batuhan Aydar kimdir?

9 Ağustos 1990 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelen Batuhan Aydar, açık öğretim Radyo ve Televizyon bölümü mezunudur. 1991’de ilk defa reklam filmiyle kameraların karşısına çıkan Aydar şuana kadar birçok yapımda rol aldı.

Batuhan Aydar’ın rol aldığı yapımlar ise;

Tövbeler Olsun

Kız Babası

Her Zaman Kalbimdesin

Yalaza

Aşk Ve Gurur

Hayat Sevince Güzel

Sekerat Son

İlişkiler

Ayşecik

Ötesiz İnsanlar 2

Evimiz Olacak Mı?

Ötesiz İnsanlar 1



Son Güncelleme: 18.03.2021 19:32
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Batuhan AydarTövbeler Olsun
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TV yayın akışı 19 Mart 2021 Cuma Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Kanal 7, Show Tv, Star Tv günlük yayın akışları
TV yayın akışı 19 Mart 2021 Cuma Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Kanal 7, Show Tv, Star Tv günlük yayın akışları
Reyting sonuçları 18 Mart 2021 Perşembe! Dizi reytinglerinde kim birinci oldu? Perşembe reytingleri
Reyting sonuçları 18 Mart 2021 Perşembe! Dizi reytinglerinde kim birinci oldu? Perşembe reytingleri
Seksenler 473. bölüm izle 18 Mart Perşembe son bölüm - Seksenler yeni bölüm canlı izle TRT1
Seksenler 473. bölüm izle 18 Mart Perşembe son bölüm - Seksenler yeni bölüm canlı izle TRT1
Acemi Anneler 108. bölüm izle 18 Mart Perşembe son bölüm - Acemi Anneler yeni bölüm canlı izle TRT1
Acemi Anneler 108. bölüm izle 18 Mart Perşembe son bölüm - Acemi Anneler yeni bölüm canlı izle TRT1
Şarkılar Bizi Söyler 4. bölüm Kanal D canlı izle - 18 Mart 2021 Perşembe tek parça Şarkılar Bizi Söyler yeni son bölüm izle
Şarkılar Bizi Söyler 4. bölüm Kanal D canlı izle - 18 Mart 2021 Perşembe tek parça Şarkılar Bizi Söyler yeni son bölüm izle
Seksenler Gamze kimdir? Gerçek adı nedir? Ecmel İs hakkında bilgiler
Seksenler Gamze kimdir? Gerçek adı nedir? Ecmel İs hakkında bilgiler

Popüler Haberler

Engelli raporuyla nasıl erken emekli olunur? 2021 Erken emeklilik şartları
Tövbeler Olsun Anıl kimdir? Batuhan Aydar hakkında bilgiler 18 Mart 2021 Perşembe
Mucize Doktor dizisi Ferda kimdir? Seda Bakan hakkında bilgiler
18 Mart 2021 Perşembe Bugünkü Koronavirüs tablosu! Corona virüsü son dakika vaka sayısı Türkiye! 18 Mart 2021 Perşembe Koronavirüs sonuçları
Alev Alev dizisi Ozan kimdir? Berkay Ateş doğum tarihi
Tövbeler Olsun Demet kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Semiha Bezek kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Yeni Hayat hangi günler yayınlanıyor? Kanal D Yeni Hayat tekrar bölümleri ne zaman?
Bir Zamanlar Çukurova yeni sezonda Vahide Perçin olmayacak mı? Hünkar karakteri diziden ayrılacak mı, ne olacak?
Bir Zamanlar Çukurova Sevda Çağlayan karakterini kim canlandırıyor? Nazan Kesal kimdir?
Menajerimi Ara dizisi Emir kimdir? Burak Tozkoparan kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Doğduğun Ev Kaderindir dizisi Savaş karakterini kim canlandırıyor? Kaan Altay Köprülü kimdir?
Gece tırnak kesilir mi, gece tırnak kesmek günah mıdır?
Emanet dizisi izlendi mi? Dizi nasıl? İzleyici görüşleri
TJK 12 Mart 2021 Cuma at yarışı sonuçları
Arıza dizisi Halide kimdir? Ayça Ayşin Turan’ın yer aldığı diziler
Seksenler 473. bölüm izle 18 Mart Perşembe son bölüm - Seksenler yeni bölüm canlı izle TRT1
Tövbeler Olsun dizisi Makbuş karakterini kim canlandırıyor? Ayça Işıldar kimdir?
Alev Alev dizisi Rüya kimdir? Dilan Çiçek Deniz kimdir, nereli yaşı kaç?
Acemi Anneler 108. bölüm izle 18 Mart Perşembe son bölüm - Acemi Anneler yeni bölüm canlı izle TRT1
Rüyada adet kanaması görmek ne anlama gelir? Rüyada adet kanaması görmenin anlamı
Bir Zamanlar Çukurova dizisindeki Fikret Fekeli karakteri kimdir? Furkan Palalı nereli, yaşı kaç?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.