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Tövbeler Olsun Anıl kimdir? Batuhan Aydar hakkında bilgiler 14 Ocak 2021 Perşembe

Yazarlarımızın kaleme aldığı ve yakından takip ettikleri Tövbeler Olsun Anıl kimdir? Batuhan Aydar hakkında bilgiler haberine dair en güncel bilgileri edinmek için siz de hemen 14 Ocak 2021 tarihli haberimize göz atabilirsiniz.

14 Ocak 2021 Perşembe 00:09
Tövbeler Olsun Anıl kimdir? Batuhan Aydar hakkında bilgiler 14 Ocak 2021 Perşembe
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Tövbeler Olsun dizisinde Anıl karakterini canlandıracak isim ortaya çıktı. TRT 1 ekranlarında Eylül ayı itibariyle ekranlara gelmesi beklenen Tövbeler Olsun dizisinde oyuncular da belli olmaya başladı. Komedi dizisi Tövbeler Olsun’da kritik karakterlerden birisi olan Anıl’a Batuhan Aydar hayat verecek.

Tövbeler Olsun Anıl karakteri kimdir?

Avukat Anıl karakterinin avukat olmasında Osman Necipli büyük yardımlarda bulunmuştur. Anıl, Hukuk öğrenimini tamamlamış ve Horanto Holding’de işe başlamıştır. Holdingdeki hukuksal işlemleri yürüten Anıl zor günler yaşayacaktır.

Tövbeler Olsun Batuhan Aydar kimdir?

9 Ağustos 1990 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelen Batuhan Aydar, açık öğretim Radyo ve Televizyon bölümü mezunudur. 1991’de ilk defa reklam filmiyle kameraların karşısına çıkan Aydar şuana kadar birçok yapımda rol aldı.

Batuhan Aydar’ın rol aldığı yapımlar ise;

Tövbeler Olsun

Kız Babası

Her Zaman Kalbimdesin

Yalaza

Aşk Ve Gurur

Hayat Sevince Güzel

Sekerat Son

İlişkiler

Ayşecik

Ötesiz İnsanlar 2

Evimiz Olacak Mı?

Ötesiz İnsanlar 1



Son Güncelleme: 14.01.2021 00:09
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Anahtar Kelimeler:
Batuhan AydarTövbeler Olsun
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