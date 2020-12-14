İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
'Yok artık' dedirten olay! T.C kimlik No'su ile test yaptırdılar
Son Dakika
'Yok artık' dedirten olay! T.C...
Ankara'da feci olay! İnşaat alanında 2 işçi göçük altında kaldı
Son Dakika
Ankara'da feci olay! İnşaat alanında...
Bakan Selçuk'tan son dakika yüz yüze eğitim açıklaması!
Son Dakika
Bakan Selçuk'tan son dakika yüz...
Çocukluk dizisi erken final yapıyor
Çocukluk dizisi erken final yapıyor

Tövbeler Olsun Anıl kimdir? Batuhan Aydar hakkında bilgiler 14 Aralık 2020 Pazartesi

Sıcak gelişmeler arasında dikkat çekici bir yere sahip olan Tövbeler Olsun Anıl kimdir? Batuhan Aydar hakkında bilgiler haberinin yeni ayrıntılarını dikkatle takip ediyoruz. Hemen 14.12.2020 tarihli haberimizi okuyarak, habere dair güncel detayları okuyabilirsiniz.

14 Aralık 2020 Pazartesi 10:45
Tövbeler Olsun Anıl kimdir? Batuhan Aydar hakkında bilgiler 14 Aralık 2020 Pazartesi
Takip Et:

Tövbeler Olsun dizisinde Anıl karakterini canlandıracak isim ortaya çıktı. TRT 1 ekranlarında Eylül ayı itibariyle ekranlara gelmesi beklenen Tövbeler Olsun dizisinde oyuncular da belli olmaya başladı. Komedi dizisi Tövbeler Olsun’da kritik karakterlerden birisi olan Anıl’a Batuhan Aydar hayat verecek.

Tövbeler Olsun Anıl karakteri kimdir?

Avukat Anıl karakterinin avukat olmasında Osman Necipli büyük yardımlarda bulunmuştur. Anıl, Hukuk öğrenimini tamamlamış ve Horanto Holding’de işe başlamıştır. Holdingdeki hukuksal işlemleri yürüten Anıl zor günler yaşayacaktır.

Tövbeler Olsun Batuhan Aydar kimdir?

9 Ağustos 1990 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelen Batuhan Aydar, açık öğretim Radyo ve Televizyon bölümü mezunudur. 1991’de ilk defa reklam filmiyle kameraların karşısına çıkan Aydar şuana kadar birçok yapımda rol aldı.

Batuhan Aydar’ın rol aldığı yapımlar ise;

Tövbeler Olsun

Kız Babası

Her Zaman Kalbimdesin

Yalaza

Aşk Ve Gurur

Hayat Sevince Güzel

Sekerat Son

İlişkiler

Ayşecik

Ötesiz İnsanlar 2

Evimiz Olacak Mı?

Ötesiz İnsanlar 1



Son Güncelleme: 14.12.2020 10:45
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Batuhan AydarTövbeler Olsun
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Usta oyuncu Tuna Orhan Hekimoğlu dizisine katıldı
Usta oyuncu Tuna Orhan Hekimoğlu dizisine katıldı
Yılmaz Erdoğan ÇGHB 2'deki koltuğunu Eser Yenenlere devretti
Yılmaz Erdoğan ÇGHB 2'deki koltuğunu Eser Yenenlere devretti
Sihirli Annem dizisi yeni oyuncuları ile televizyon ekranlarına geri dönüyor!
Sihirli Annem dizisi yeni oyuncuları ile televizyon ekranlarına geri dönüyor!
Kırmızı Oda dizisinin yeni karakteri ilgi odağı oldu
Kırmızı Oda dizisinin yeni karakteri ilgi odağı oldu
Çocukluk dizisi erken final yapıyor
Çocukluk dizisi erken final yapıyor
Akrep dizisi konusu, oyuncu kadrosu ve yayın tarihi
Akrep dizisi konusu, oyuncu kadrosu ve yayın tarihi

Popüler Haberler

Akıncı dizisi Yılmaz Bayraktar Kimdir? Yılmaz Bayraktar hakkında bilgiler
Telefon bataryasının ömrü nasıl uzatılır? 14 Aralık 2020 Pazartesi
2020 bedelli askerlik kredisini hangi bankalar veriyor? Bankaların bedelli askerlik kredisi şartları belli oldu 14 Aralık 2020 Pazartesi
Tövbeler Olsun Anıl kimdir? Batuhan Aydar hakkında bilgiler 14 Aralık 2020 Pazartesi
Hangi meslekler yıpranma payı ile erken emekli olabilecek? 49 yaşında emekli olunabilecek
SGK Yurtdışı Borçlanması nasıl yapılır? Gerekli Belgeler nelerdir?
Bu sene aşure günü ne zaman? 2020 Aşure günü ne zaman başlıyor? Aşure günü anlamı ve önemi
Rusya’da yıllara göre asgari ücret ve çalışma standartları 2020
Bulgaristan asgari ücret ve yaşam maliyeti ne kadar? 2020
Fakirlik maaşı almak için nereye başvurulur? 2020 fakirlik maaşı alma şartları
Elektrik ve doğal gaz fiyatlarına yeni zam dalgası yolda!
2020 PTT personel alım şartları
Cem Yılmaz yeni filmi 2 arada vizyon tarihi belli oldu
Şaban ayının ilk günü hangi gündür? Şaban ayında oruç tutulur mu? Şaban ayı ibadet ve faziletleri
Eczanelerin açılış, kapanış ve güncel çalışma saatleri
ÖSYM 2020 kayıtları ne zaman başlıyor? Üniversite kayıtları ve kayıtları nasıl, nereden yapılır?
Bir Başkadır Sinan Annesi kimdir? Nihal Koldaş kimdir?
Doya Doya Moda Kemal Doğulu yarışmadan ayrıldı mı? Kemal Doğulu neden ayrıldı, neden yok?
ÇYDD burs başvuru formu nasıl doldurulur? 2020 ÇYDD burs gerekli belgeler
Çukur'u birbirine katan Sefa karakterini kim canlandırıyor?
Ptt emekli kredisi ne kadar veriyor? 2020 Ptt'den emekliye kredi nasıl alınır?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.