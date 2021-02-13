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Tövbeler Olsun Anıl kimdir? Batuhan Aydar hakkında bilgiler 13 Şubat 2021 Cumartesi

Gündemde yer aldığı ilk günden beri büyük merak uyandıran Tövbeler Olsun Anıl kimdir? Batuhan Aydar hakkında bilgiler haberine ait yeni gelişmeleri takip ediyoruz. Siz de 13 Şubat Cumartesi 13:34 saatinde yayınlanan haberimizden yeni gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

13 Şubat 2021 Cumartesi 13:35
Tövbeler Olsun Anıl kimdir? Batuhan Aydar hakkında bilgiler 13 Şubat 2021 Cumartesi
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Tövbeler Olsun dizisinde Anıl karakterini canlandıracak isim ortaya çıktı. TRT 1 ekranlarında Eylül ayı itibariyle ekranlara gelmesi beklenen Tövbeler Olsun dizisinde oyuncular da belli olmaya başladı. Komedi dizisi Tövbeler Olsun’da kritik karakterlerden birisi olan Anıl’a Batuhan Aydar hayat verecek.

Tövbeler Olsun Anıl karakteri kimdir?

Avukat Anıl karakterinin avukat olmasında Osman Necipli büyük yardımlarda bulunmuştur. Anıl, Hukuk öğrenimini tamamlamış ve Horanto Holding’de işe başlamıştır. Holdingdeki hukuksal işlemleri yürüten Anıl zor günler yaşayacaktır.

Tövbeler Olsun Batuhan Aydar kimdir?

9 Ağustos 1990 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelen Batuhan Aydar, açık öğretim Radyo ve Televizyon bölümü mezunudur. 1991’de ilk defa reklam filmiyle kameraların karşısına çıkan Aydar şuana kadar birçok yapımda rol aldı.

Batuhan Aydar’ın rol aldığı yapımlar ise;

Tövbeler Olsun

Kız Babası

Her Zaman Kalbimdesin

Yalaza

Aşk Ve Gurur

Hayat Sevince Güzel

Sekerat Son

İlişkiler

Ayşecik

Ötesiz İnsanlar 2

Evimiz Olacak Mı?

Ötesiz İnsanlar 1



Son Güncelleme: 13.02.2021 13:35
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Anahtar Kelimeler:
Batuhan AydarTövbeler Olsun
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