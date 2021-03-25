Tövbeler Olsun 31. bölüm TRT1 canlı izle - 25 Mart 2021 Perşembe tek parça Tövbeler Olsun yeni son bölüm izle

TRT 1 ekranlarının aile sıcaklığında dizisi Tövbeler Olsun’un yeni bölümü merakla bekleniyor. Dizinin 31.yeni bölümü bu akşam saat 20:00 izleyici karşısına çıkacak.

Tövbeler Olsun son bölümde ne oldu?

Dizinin son bölümünde aralarını düzelten iki inatçı yeniden kavgaya tutuştu. Namzet’in başında hiç beklenmedik bir olay gelir. Namzet Horanta kavga sırasında kafasına gelen tabak yüzünden hafızasını kaybeder. Bütün aile bir şok yaşar ve Osman olanlara inanamaz. Dr. Şevki Bey gelir ve Namzet’in hasta olduğunu ve hafızasını geçici süreliğine kaybettiğini söyler.

Babasının durumuna üzülen Nazmiye ise Anıl ile konuşup, nikah tarihini ertelemek ister. Latife kocasına olan yüzünden üzgündür. Tüm bu olanların yanı sıra Aylin yeni bir iş başvurusuna gider. Aylin’in yeni işindeki kişiler nedeniyle Buğra kıskançlık yapar. Jale, yaşanan yanlış anlamaya son vermek için karşısına gelen Kazım’ın aşk itirafını şaşkınlıkla karılar.

Tövbeler Olsun oyuncuları

Dizide yer alan oyuncular ve canlandırdıkları karakterler şu şekilde;

Güven Kıraç - Namzet Horanta

İpek Tuzcuoğlu - Latife Horanta

Erkan Can - Osman Necipli

Çiçek Dilligil - Hülya Necipli

Merve Erdoğan - Cemre Horanta

Mert Carim - Sinan Horanta

Naz Çağla Irmak - Aylin Necipli

Seda Türkmen - Nazmiye Horanta

Tövbeler Olsun 31.bölüm fragmanı

Tövbeler Olsun 31.yeni bölümüyle 25 Mart Perşembe akşamı saat 20:00’de TRT 1 ekranlarından yayınlanacak.

Tövbeler Olsun 31.bölüm izlemek için tıklayınız.