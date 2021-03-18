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Tövbeler Olsun 29. bölüm TRT1 canlı izle - 18 Mart 2021 Perşembe tek parça Tövbeler Olsun yeni son bölüm izle

Tövbeler Olsun 29.bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Dizinin sevenleri TRT 1 18 Mart 2021 Perşembe Tövbeler Olsun yeni son bölüm tek parça izleme ekranını araştırıyor.

18 Mart 2021 Perşembe 17:59
Tövbeler Olsun 29. bölüm TRT1 canlı izle - 18 Mart 2021 Perşembe tek parça Tövbeler Olsun yeni son bölüm izle
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TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Tövbeler Olsun 29.bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Her hafta Perşembe günü yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkan dizi 29.bölümüye 18 Mart Perşembe akşamı saat 20:00’de TRT 1 ekranlarından olacak.

Tövbeler Olsun 29.bölüm fragmanı yayınlandı

Tövbeler Olsun konusu ne?

Mücevher imalatçısı Horanta Holding patronu Namzet Horanta, pinti biri olarak bilinirken bir anda cömert bir insan olur. Namzet Horanta’nın bu değişimin arkasında karısı Latife Hanım yer alır. Oğulları Sinan ve Buğra’yı yaptığı değişiklikle etkilemeyi başaran Namzet Bey, en büyük düşmanı ve aynı zamanda eski ortağı Osman ile yeniden karşı karşıya gelir ve işler karışır.

Güldürürken düşündüren bir kara komedi dizisi olan Tövbeler Olsun dizisi TRT ekranlarının en sevilen yapımları arasında yer alıyor.

Tövbeler Olsun oyuncuları

Dizinin başrollerinde Çiçek Dilligil, Ünal Silver, Seda Türkmen, Sercan Badur yer alırken, bu isimlere dizide Mert Carim, Merve Erdoğan, Mert Denizmen, Tolga Canbeyli, Cansu Kurgun, Ozan Güçlü ve Duru Baykal gibi sevilen isimler eşlik etmektedir.

Tövbeler Olsun 29.bölüm izlemek için tıklayınız.




Son Güncelleme: 18.03.2021 17:59
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