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Tövbeler Olsun 15 kasım var mı, yok mu? Tövbeler Olsun yeni bölüm neden yayınlanmadı, ne zaman yayınlanacak?

TRT 1 ekranlarının sevilen komedi dizisi Tövbeler Olsun 15 Kasım 2020'de yayınlanacak mı sorusu araştırılıyor. Tövbeler Olsun hayranları aynı zamanda dizinin 15 Kasım'da yayınlanmaması durumunda bunun nedeninin ne olduğunu da araştırmaya başladı.

13 Kasım 2020 Cuma 06:08
Tövbeler Olsun 15 kasım var mı, yok mu? Tövbeler Olsun yeni bölüm neden yayınlanmadı, ne zaman yayınlanacak?
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TRT 1 kanalının yeni sezon dizilerinden bir tanesi olan Tövbeler Olsun 15 Kasım’da ekranlarda olacak mı sorusu son günlerin en merak edilen sorularından bir tanesi haline geldi.

Sektörün usta oyuncularını bir araya getiren Tövbeler Olsun dizisinin 15 Kasım 2020 Pazar akşamı olup olmayacağı araştırılmaya devam ediyor. Yapılan açıklamalara göre Tövbeler Olsun dizisi 15 Kasım tarihinde ekranlarda olmayacak.

Tövbeler Olsun 15 Kasım’da olacak mı?


Bilindiği üzere TRT 1 futbol sezonu başlamadan önce UEFA ile anlaşma yaparak maçları yayınlama hakkı aldı. 15 Kasım Salı akşamı Türkiye ile Rusya arasında oynanacak müsabaka nedeni ile Tövbeler Olsun dizisi yayınlanmayacak. Dizinin yeni bölümleri 22 Kasım tarihi ile ekranlarda olacak.

Tövbeler Olsun yeni bölümler ne zaman?

Usta kadrosu ile Pazar akşamlarının sevilen komedi dizilerinden bir tanesi haline gelen Tövbeler Olsun dizisi TRT 1’in UEFA ile anlaşma yapmış olması nedeni ile kendi gününde yayınlanmayacak. Dizinin setine ara verilmediği açıklanırken sadece dizinin gününde değişiklik yapıldı. Kanal tarafından yapılan açıklamada 15 Kasım’da olması gereken dizinin yeni bölümü 22 Kasım’a alındı.

 



Son Güncelleme: 13.11.2020 06:08
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